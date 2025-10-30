Franco Colapinto recordó a Diego Maradona en su 65° cumpleaños: "Sos eterno"

Franco Colapinto recordó a Diego Maradona en su 65° cumpleaños.

Franco Colapinto recordó con afecto a Diego Maradona, en el día del que hubiera sido el 65° cumpleaños del ídolo de la Selección Argentina. El piloto nacional de la Fórmula 1, de 22 años, le brindó cariño a la figura del "Diez", quien murió el 25 de noviembre del 2020. Casi cinco temporadas más tarde, la figura del automovilismo mundial se acordó del astro nacido en Villa Fiorito.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto), el ex Williams replicó un video publicado por Radio La Red (AM 910) con la histórica entrada en calor de "Pelusa" en Napoli en el amistoso frente a Bayern Munich, con la canción Live is Life de la banda Opus de fondo. Aquel encuentro fue en el marco de la semifinal de la Copa UEFA 1989, disputada en Alemania. "Feliz cumpleaños Diego, sos eternoooo", posteó el bonaerense para sus cinco millones de seguidores, junto a un corazón azul y a la bandera del país natal de ambos.

La historia de Colapinto para recordar a Maradona en su 65° cumpleaños

Colapinto, a un paso de seguir en la F1 en 2026

Todo indica que el anuncio oficial por parte de Alpine será en estos días, ya sea antes o después del Gran Premio de Brasil, que será el domingo 9 de noviembre. Con Pierre Gasly ya asegurado en la primera butaca, el segundo asiento quedará en manos del piloto pilarense, con el australiano Jack Doohan a un paso de irse y el joven estonio Paul Aron luchando por el lugar de "Fran". Al margen de que "Colapa" todavía no pudo sumar puntos en este campeonato, desde la escuadra que comanda el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore vieron una notable evolución de Franco, que igualó y hasta superó en varias carreras a su compañero galo.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

La F1 volverá con el Gran Premio de Brasil en Interlagos (San Pablo). La carrera comenzará el domingo 9 de noviembre a las 14 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

Las carreras que le quedan a Colapinto en 2025 con Alpine