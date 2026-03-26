La receta del dutch baby pancake, el postre que es tendencia en TikTok.

En medio del furor por las recetas simples y vistosas en redes sociales, el dutch baby pancake se convirtió en uno de los posteos más replicados en TikTok. Su aspecto inflado, bordes dorados y centro suave lo vuelven ideal para fotos y videos, pero también para quienes buscan un postre fácil con pocos ingredientes.

A diferencia de los panqueques tradicionales, este plato no se cocina en sartén sobre la hornalla, sino que se hornea. Se trata de una preparación de origen estadounidense inspirada en recetas alemanas, similar a un Yorkshire pudding, que crece en el horno gracias al vapor generado por los huevos y la leche, sin necesidad de levadura química.

Qué lleva el dutch baby pancake

La receta base es sencilla y utiliza ingredientes que suelen estar en cualquier cocina:

Huevos

Harina de trigo

Leche

Manteca

Azúcar (opcional, para versión dulce)

Esencia de vainilla o canela

Esta mezcla líquida se vuelca en una sartén caliente, generalmente de hierro o apta para horno, y al cocinarse se infla en los bordes, generando su característica forma.

Paso a paso: cómo hacer el dutch baby pancake en casa

Precalentar el horno a 200–220 °C con una sartén adentro. Batir los huevos con la leche hasta integrar. Agregar la harina, el azúcar (si se quiere dulce) y una pizca de sal. Mezclar hasta que no queden grumos. Retirar la sartén caliente, derretir la manteca y distribuirla bien. Volcar la mezcla y llevar inmediatamente al horno. Hornear entre 15 y 20 minutos hasta que los bordes estén inflados y dorados.

El dutch baby pancake se convirtió en uno de los posteos más replicados en TikTok.

Al sacarlo del horno, el pancake baja rápidamente, lo cual es parte de su encanto visual. El dutch baby admite múltiples variantes, puede servirse con azúcar impalpable, frutas frescas, miel, jarabe o incluso versiones saladas con queso o vegetales.

Su éxito en TikTok se explica por una combinación perfecta, estética llamativa, preparación rápida y versatilidad. En pocos minutos, el horno transforma una mezcla básica en un postre esponjoso y dorado que parece mucho más complejo de lo que realmente es.