La receta de los tacos mexicanos de arroz para una cena rápida y diferente

La receta de los tacos mexicanos de arroz para una cena rápida.

Si siempre te queda arroz cocido en la heladera y no sabés qué hacer con él, esta receta viene a salvar tus noches. En lugar de repetir salteados o recalentados sin gracia, existe una opción mucho más creativa, rendidora y sabrosa, ese arroz que sobró se puede transformar en tortillas caseras para tacos. Son finitas, flexibles y sorprendentemente firmes, ideales para sostener cualquier relleno.

Los tacos de arroz sobrante son una alternativa económica y rápida para elaborar con lo que tenés en casa.

La receta de los tacos caseros de arroz

Ingredientes

Para la tortilla

Arroz cocido (el que sobró)

Un chorrito de agua

Sal

Aceite de oliva

El paso a paso para preparar los tacos caseros de arroz

Para el relleno

1 cebolla

2 pechugas de pollo

2 dientes de ajo

Ketchup

Sriracha o el picante que prefieras

Queso en hebras

La preparación es simple. Solo necesitás procesar el arroz cocido con un chorrito de agua, sal y un toque de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea. Luego, cocinás porciones de esa mezcla en una sartén antiadherente, dándoles forma circular con una espátula. En pocos minutos, vas a tener tortillas listas, suaves y maleables. Un tip fundamental es guardarlas apiladas bajo un repasador para que se mantengan flexibles.

Para esta versión, el relleno es un pollo apenas picante con cebolla, ajo, ketchup y un toque de sriracha. La cebolla se saltea en aceite, se suma el pollo en cubitos, se dora bien, se incorpora el ajo y las salsas, y se termina con queso en hebras que se derrite con el calor.

Lo mejor es que estos tacos aceptan cualquier improvisación: verduras salteadas, carne, porotos, huevo, queso o lo que encuentres en tu heladera. Una receta ideal para reducir desperdicios y resolver una cena rápida sin resignar sabor.