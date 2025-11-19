La receta de los tacos mexicanos de arroz para una cena rápida y diferente

Si siempre te queda arroz cocido en la heladera y no sabés qué hacer con él, esta receta viene a salvar tus noches. En lugar de repetir salteados o recalentados sin gracia, existe una opción mucho más creativa, rendidora y sabrosa, ese arroz que sobró se puede transformar en tortillas caseras para tacos. Son finitas, flexibles y sorprendentemente firmes, ideales para sostener cualquier relleno.
La receta de los tacos caseros de arroz
Ingredientes
- Para la tortilla
- Arroz cocido (el que sobró)
- Un chorrito de agua
- Sal
- Aceite de oliva
El paso a paso para preparar los tacos caseros de arroz
Para el relleno
- 1 cebolla
- 2 pechugas de pollo
- 2 dientes de ajo
- Ketchup
- Sriracha o el picante que prefieras
- Queso en hebras
La preparación es simple. Solo necesitás procesar el arroz cocido con un chorrito de agua, sal y un toque de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea. Luego, cocinás porciones de esa mezcla en una sartén antiadherente, dándoles forma circular con una espátula. En pocos minutos, vas a tener tortillas listas, suaves y maleables. Un tip fundamental es guardarlas apiladas bajo un repasador para que se mantengan flexibles.
Para esta versión, el relleno es un pollo apenas picante con cebolla, ajo, ketchup y un toque de sriracha. La cebolla se saltea en aceite, se suma el pollo en cubitos, se dora bien, se incorpora el ajo y las salsas, y se termina con queso en hebras que se derrite con el calor.
Lo mejor es que estos tacos aceptan cualquier improvisación: verduras salteadas, carne, porotos, huevo, queso o lo que encuentres en tu heladera. Una receta ideal para reducir desperdicios y resolver una cena rápida sin resignar sabor.