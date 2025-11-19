EN VIVO
Recetas de cocina

La receta de los tacos mexicanos de arroz para una cena rápida y diferente

Una forma creativa de reutilizar arroz sobrante convirtiéndolo en tortillas caseras para armar tacos rápidos y con el relleno que tengas a mano.

19 de noviembre, 2025 | 09.20

Si siempre te queda arroz cocido en la heladera y no sabés qué hacer con él, esta receta viene a salvar tus noches. En lugar de repetir salteados o recalentados sin gracia, existe una opción mucho más creativa, rendidora y sabrosa, ese arroz que sobró se puede transformar en tortillas caseras para tacos. Son finitas, flexibles y sorprendentemente firmes, ideales para sostener cualquier relleno.

Los tacos de arroz sobrante son una alternativa económica y rápida para elaborar con lo que tenés en casa.

MÁS INFO

La receta de los tacos caseros de arroz

Ingredientes

  • Para la tortilla
  • Arroz cocido (el que sobró)
  • Un chorrito de agua
  • Sal
  • Aceite de oliva

El paso a paso para preparar los tacos caseros de arroz

Para el relleno

  • 1 cebolla
  • 2 pechugas de pollo
  • 2 dientes de ajo
  • Ketchup
  • Sriracha o el picante que prefieras
  • Queso en hebras

La preparación es simple. Solo necesitás procesar el arroz cocido con un chorrito de agua, sal y un toque de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea. Luego, cocinás porciones de esa mezcla en una sartén antiadherente, dándoles forma circular con una espátula. En pocos minutos, vas a tener tortillas listas, suaves y maleables. Un tip fundamental es guardarlas apiladas bajo un repasador para que se mantengan flexibles.

Para esta versión, el relleno es un pollo apenas picante con cebolla, ajo, ketchup y un toque de sriracha. La cebolla se saltea en aceite, se suma el pollo en cubitos, se dora bien, se incorpora el ajo y las salsas, y se termina con queso en hebras que se derrite con el calor. 

Lo mejor es que estos tacos aceptan cualquier improvisación: verduras salteadas, carne, porotos, huevo, queso o lo que encuentres en tu heladera. Una receta ideal para reducir desperdicios y resolver una cena rápida sin resignar sabor.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas