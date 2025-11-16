Jimena Monteverde compartió su receta de budín en licuadora.

Los budines son uno de los caballitos de batalla para acompañar los mates del domingo por su fácil y rápida preparación, además de la versatilidad de sus gustos. La chef Jimena Monteverde recomendó en sus redes sociales una receta de budín hecho en licuadora, que está listo en poco tiempo.

Hacer budín en licuadora permite integrar los ingredientes de manera rápida y homogénea, logrando una masa suave y sin grumos. Además, este método propuesto por la cocinera ahorra tiempo y esfuerzo al evitar batidos manuales cansadores y asegura que los huevos, líquidos, harinas y azúcares queden bien incorporados.

Por otro lado, preparar budines utilizando licuadora reduce la cantidad de utensilios a lavar, haciendo el proceso más práctico y accesible para quienes cocinan en casa. En su reciente posteo de Instagram, Monteverde recibió la aprobación de todos sus seguidores con su receta.

Receta de budín en licuadora de Jimena Monteverde

Ingredientes

3 bananas maduras

100 cc de aceite

2 huevos

200 g de azúcar mascabo o integral

Esencia de vainilla

250 g de harina leudante

50 g de nueces (opcional)

Dulce de leche repostero (opcional)

Paso a paso

Colocar en la licuadora las bananas maduras, esencia de vainilla, aceite, huevos y azúcar. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar la harina y licuar nuevamente. Volcar la mitad en una budinera enmantecada, sumar nueces picadas y un corazón de dulce de leche. Cubrir con el resto y agregar más nueces por encima. Hornear a 160°C por 50 minutos.

Budín de chocolate.

Receta de budín de vainilla tradicional

Ingredientes

200 g de manteca blanda

200 g de azúcar

3 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

250 g de harina leudante (o harina común + 1 cda de polvo de hornear)

120 ml de leche

Una pizca de sal

Paso a paso