Los budines son uno de los caballitos de batalla para acompañar los mates del domingo por su fácil y rápida preparación, además de la versatilidad de sus gustos. La chef Jimena Monteverde recomendó en sus redes sociales una receta de budín hecho en licuadora, que está listo en poco tiempo.
Hacer budín en licuadora permite integrar los ingredientes de manera rápida y homogénea, logrando una masa suave y sin grumos. Además, este método propuesto por la cocinera ahorra tiempo y esfuerzo al evitar batidos manuales cansadores y asegura que los huevos, líquidos, harinas y azúcares queden bien incorporados.
Por otro lado, preparar budines utilizando licuadora reduce la cantidad de utensilios a lavar, haciendo el proceso más práctico y accesible para quienes cocinan en casa. En su reciente posteo de Instagram, Monteverde recibió la aprobación de todos sus seguidores con su receta.
Receta de budín en licuadora de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
3 bananas maduras
-
100 cc de aceite
-
2 huevos
-
200 g de azúcar mascabo o integral
-
Esencia de vainilla
-
250 g de harina leudante
-
50 g de nueces (opcional)
-
Dulce de leche repostero (opcional)
Paso a paso
-
Colocar en la licuadora las bananas maduras, esencia de vainilla, aceite, huevos y azúcar. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
-
Agregar la harina y licuar nuevamente.
-
Volcar la mitad en una budinera enmantecada, sumar nueces picadas y un corazón de dulce de leche. Cubrir con el resto y agregar más nueces por encima.
-
Hornear a 160°C por 50 minutos.
Receta de budín de vainilla tradicional
Ingredientes
-
200 g de manteca blanda
-
200 g de azúcar
-
3 huevos
-
1 cucharada de esencia de vainilla
-
250 g de harina leudante (o harina común + 1 cda de polvo de hornear)
-
120 ml de leche
-
Una pizca de sal
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de budín.
-
Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y pálida.
-
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.
-
Sumar la esencia de vainilla.
-
Añadir la harina tamizada con la pizca de sal, alternando con la leche, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.
-
Verter en el molde y alisar la superficie.
-
Hornear entre 40 y 50 minutos, o hasta que un palillo salga limpio.
-
Dejar enfriar antes de desmoldar.