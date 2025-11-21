La receta de los rolls de carne y cheddar en pocos minutos y para impresionar en las juntadas.

Si buscás una idea fácil, rendidora y distinta para sorprender en cualquier juntada, estos rolls de carne y cheddar tienen todo para convertirse en tu nuevo comodín. Son rápidos de preparar, llevan ingredientes básicos y salen con esa combinación infalible: exterior crocante, relleno jugoso y una lluvia de queso fundido que los vuelve imposibles de abandonar en la bandeja. Van directo al horno o a la sartén y se comen calientes, casi sin cubiertos y con mucha satisfacción.

La receta de los rolls de carne y cheddar

Ingredientes

500 g de carne picada

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

Pimentón, sal y pimienta a gusto

Salsa barbacoa (opcional)

10 unidades de rapiditas

5 fetas de queso cheddar

1/2 taza de queso mozzarella en cubos

Preparación paso a paso

Paso 1: Prepará la mezcla

En un bowl, mezclá la carne picada con la cebolla y el ajo picados. Sumá los condimentos y, si te gusta, una cucharada de barbacoa para darle un toque ahumado. Integrá todo con las manos hasta lograr una mezcla uniforme.

Paso 2: Armá los rolls

Colocá las rapiditas sobre la mesada y distribuí una cucharada generosa del relleno sobre cada una, extendiéndolo bien hasta los bordes.

Paso 3: Enrollá las piezas

Enrollá cada rapidita, asegurá con un escarbadientes y cocinalas en una sartén apenas aceitada o en el horno, ubicándolas una al lado de la otra, hasta que queden firmes y doradas.

Paso 4: Prepará la salsa

En una ollita, derretí el cheddar junto con el mozzarella. Si preferís una textura más ligera, agregá un chorrito de leche y mezclá hasta obtener una salsa suave y untuosa.

Paso 5: Serví

Pasá la salsa caliente a un bowl y acompañá con los rolls recién hechos. Son ideales para picar, mojar y repetir.