La receta de los ñoquis de sémola a la romana para comer este 29

Cada 29, la costumbre de comer ñoquis se repite en todo el país, y muchos aprovechan la ocasión para innovar sin romper la tradición. En Granero, el restaurante de Rincón de Milberg que combina sustentabilidad, diseño y gastronomía con identidad, proponen una versión diferente y elegante: ñoquis de sémola a la romana con crema de espinaca y hongos. Fieles a la técnica italiana original, los cocineros elaboran este plato con productos frescos y locales, logrando una textura suave y un sabor equilibrado que lo convirtió en uno de los más elegidos de la carta.

Ubicado en un entorno rodeado de naturaleza, Granero invita a vivir una experiencia gastronómica que conecta con lo natural a través de todos los sentidos. Su carta fusiona sabores de campo con una estética contemporánea, priorizando el uso de materias primas regionales y de estación. Además, el espacio se destaca por su arquitectura sustentable y su ambientación cálida, ideal para disfrutar de un almuerzo o cena relajada con vista al verde.

A continuación, la receta compartida por el equipo del restaurante para quienes quieran reproducirla en casa y disfrutar de un clásico con aires de campo y sofisticación.

Ñoquis de sémola a la romana con crema de espinaca y hongos

Ingredientes (para una porción):

Sémola de grano duro: 100 g.

Leche: 250 ml.

Manteca: 35 g.

Queso parmesano rallado: 90 g.

Huevo: ½ unidad.

Pimienta y nuez moscada, a gusto.

Para la crema de espinaca

Crema de leche: 50 ml.

Espinaca: 10 g.

Queso rallado: 10 g.

Ajo en polvo: 1 g.

Hongos frescos (opcional): 30 g.

Sal y pimienta, a gusto.

Preparación paso a paso

Calentar la leche con la manteca hasta que hierva. Volcar en un bowl y agregar la sémola, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar suavemente, sin amasar. Cuando la mezcla esté tibia (unos 40–50 °C), incorporar el queso rallado y el huevo batido. Formar los ñoquis.

Así son los ñoquis de sémola de Granero.

Para la salsa, saltear los hongos, añadir la crema de leche, la espinaca picada, el queso y el ajo en polvo. Condimentar con sal y pimienta. Servir los ñoquis con la crema caliente y disfrutar.