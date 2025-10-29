La receta de los ñoquis de sémola a la romana para comer este 29

Cada 29, la costumbre de comer ñoquis se repite en todo el país, y muchos aprovechan la ocasión para innovar sin romper la tradición. En Granero, el restaurante de Rincón de Milberg que combina sustentabilidad, diseño y gastronomía con identidad, proponen una versión diferente y elegante: ñoquis de sémola a la romana con crema de espinaca y hongos. Fieles a la técnica italiana original, los cocineros elaboran este plato con productos frescos y locales, logrando una textura suave y un sabor equilibrado que lo convirtió en uno de los más elegidos de la carta.
Ubicado en un entorno rodeado de naturaleza, Granero invita a vivir una experiencia gastronómica que conecta con lo natural a través de todos los sentidos. Su carta fusiona sabores de campo con una estética contemporánea, priorizando el uso de materias primas regionales y de estación. Además, el espacio se destaca por su arquitectura sustentable y su ambientación cálida, ideal para disfrutar de un almuerzo o cena relajada con vista al verde.
A continuación, la receta compartida por el equipo del restaurante para quienes quieran reproducirla en casa y disfrutar de un clásico con aires de campo y sofisticación.
Ñoquis de sémola a la romana con crema de espinaca y hongos
Ingredientes (para una porción):
- Sémola de grano duro: 100 g.
- Leche: 250 ml.
- Manteca: 35 g.
- Queso parmesano rallado: 90 g.
- Huevo: ½ unidad.
- Pimienta y nuez moscada, a gusto.
Para la crema de espinaca
- Crema de leche: 50 ml.
- Espinaca: 10 g.
- Queso rallado: 10 g.
- Ajo en polvo: 1 g.
- Hongos frescos (opcional): 30 g.
- Sal y pimienta, a gusto.
Preparación paso a paso
Calentar la leche con la manteca hasta que hierva. Volcar en un bowl y agregar la sémola, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar suavemente, sin amasar. Cuando la mezcla esté tibia (unos 40–50 °C), incorporar el queso rallado y el huevo batido. Formar los ñoquis.
Para la salsa, saltear los hongos, añadir la crema de leche, la espinaca picada, el queso y el ajo en polvo. Condimentar con sal y pimienta. Servir los ñoquis con la crema caliente y disfrutar.