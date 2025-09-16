La torta de zanahoria, también conocida como carrot cake, es una de esas recetas que rompen con la idea de que la zanahoria solo sirve para platos salados o ensaladas. Para Paulina Cocina, la propuesta de hoy, es justamente esta maravilla de la pastelería que combina lo dulce con la textura única que aporta la zanahoria rallada.

La historia detrás de esta receta es bastante curiosa. Paulina confesó que nunca fue muy abierta a probar sabores nuevos hasta que vio un programa estadounidense sobre novias preparando su boda, un verdadero placer culposo, como ella misma lo definió: “Es consumir algo que se sabe de baja o mala calidad, pero que por alguna razón te da placer”.

En esos programas, lo que más le llamaba la atención era el momento de probar pasteles. Una novia insistió en tener una carrot cake, algo que le parecía tan extraño que no descansó hasta conseguir la receta y prepararla. Desde entonces, esta torta se volvió su favorita, y no es para menos.

Con el tiempo, la torta de zanahoria se impuso en el mundo de la pastelería local, junto con otros clásicos internacionales como cupcakes, mugcakes y cinnamon rolls. Hoy es un infaltable en las pastelerías que quieren mostrarse a la moda y ofrecer sabores originales.

Para preparar esta torta, hay varias técnicas. Algunos prefieren licuar la zanahoria con los ingredientes líquidos, otros hacen un puré de zanahoria hervida. En esta receta, la zanahoria se ralla finita para aportar no solo sabor sino también una textura especial que hace que cada porción sea deliciosa.

Ingredientes

Los ingredientes necesarios son:

3/4 de taza de azúcar (175 g)

3/4 de taza de aceite (175 ml)

3 huevos

1 1/2 taza de harina leudante (o harina común con polvo para hornear)

1 taza apretadita de zanahoria rallada fina (unas 2 medianas)

1/2 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela y ralladura de medio limón.

Para el glaseado se necesita 4 cucharadas de azúcar impalpable y aproximadamente 6 cucharaditas de jugo de limón. El secreto está en revolver bien el azúcar con el jugo de limón, agregando el líquido poco a poco para lograr una mezcla blanca y espesa que cubra la torta perfectamente.

Paso a paso: la receta de la Carrot Cake de Paulina Cocina

El procedimiento es sencillo:

Primero se precalienta el horno a 180º y se prepara el molde con manteca y harina. Luego, se baten los huevos con el azúcar hasta integrar, se añade el aceite y se mezcla bien. Después se incorpora la zanahoria rallada junto con la ralladura de limón. En otro recipiente, se combinan la harina, el bicarbonato, la canela y la nuez moscada, tamizándolos antes de sumarlos a la mezcla húmeda. Se mezcla con movimientos envolventes hasta que no quede ningún grumo. La preparación se vierte en el molde y se hornea por unos 45 minutos o hasta que esté dorada. Una vez fría, se baña con el glaseado de limón que aporta un toque ácido y dulce que contrasta perfecto con la torta. El resultado es una torta con un color anaranjado divino y un sabor que sorprende a cualquiera.

Si todavía no te animaste a probar esta delicia, esta receta es la excusa perfecta para hacerlo. Como dice Paulina, “Ah animarse entonces!” y disfrutar de un postre que cambió la forma de pensar la zanahoria en la cocina.