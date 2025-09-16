Ramiro Rodríguez Pardo fue un célebre chef, socio y amigo del recordado Gato Dumas. Ambos fueron una dupla en pantalla chica con programas como Cocineros y Gatopardo, donde deleitaban al público con recetas nacionales como internacionales.
Rodríguez Pardo también fue socio de reconocidos restaurantes como La Chimère, Drugstore y Clark’s, que revolucionaron la cocina argentina. Sin embargo, su local Catalinas le valió premios internacionales y un reconocimiento masivo por un innovador carácter. Este lunes se conoció que murió a los 87 años.
De su paso por los programas de televisión quedaron cientos de recetas, como el ojo de bife con vegetales confitados, la ensalada nicoise, calamares rellenos de arroz o el clásico postre tiramisú.
Recetas de Ramiro Rodríguez Pardo: ¿cómo hacer la ensalada nicoise?
Ingredientes
- 4 filetes de anchoas.
- 1 morrón Verde.
- 1 morrón rojo.
- 1 zanahoria.
- 100 grs de rabanitos.
- 2 huevos duros.
- 2 tomates pelados, sin semillas y cortados en gajos.
- Variedad de lechugas (cantidad deseada).
- 1 lata de atún
Ingredientes para el aderezo
- 2 dientes de ajos.
- 1 cda. de vinagre.
- 4 unidades de aceitunas negras descarozadas.
- 3 cdas de aceite de oliva.
- 1 limón.
- Sal y Pimienta a gusto
- 1 cda. de jengibre en polvo.
Ingredientes para los croutones de pan
- Aceite para freir (cantidad necesaria).
- 4 rodajas de pan lactal.
- Ingredientes para cocinar los langostinos
- 20 gramos de manteca.
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 limón
- Sal y pimienta a gusto.
- 4 unidades de langostinos grandes.
¿Cómo preparar la ensalada nicoise?
- Cortar los morrones en tiras, pelar y cortas las zanahorias en láminas, cortar los huevos y los rabanitos en cuartos. Para armar los croutones, cortar el pan lactal en cuadraditos y freírlo en una sartén con aceite bien caliente, reservar.
- Para el aderezo, picar los ajos y las aceitunas. Mezclar con el resto de los ingredientes hasta emulsionar. Y para cocinar los langostinos, habrá que saltearlos en manteca y aceite de oliva. Salpimentar y añadir limón.
- Se necesitará de una gran bandeja para presentarlo. Prepara un colchón de lechugas y después colocar los huevos, los morrones, las zanahoras, las anchoas, el atún, los gajos de tomate, los rabanitos y los croutones de pan. Condimentar con el aderezo y acompañar con los langostinos salteados.
Receta de tortilla de papas y chorizo de Ramiro Rodríguez Pardo
Como el chef Rodríguez Pardo, una de sus preparaciones de su paso por Gatopardo fue la tortilla de papas y chorizo, una preparación sencilla y que lleva pocos ingredientes, algunos de estos se encuentran en casa.
Ingredientes:
- 6 huevos
- 2 dientes de ajos
- 500 gramos de papa
- Sal y pimienta a gusto
- 150 gramos de manteca de cerdo
- 150 cc de aceite de oliva
- 1 unidad de chorizo colorado
¿Cómo preparar la tortilla de papa?
- Cortar a las papas en láminas a la española, debe ser rodajas muy finas. Luego, filetear los dientes de ajo y cortar el chorizo en rodajas finas. Luego, en un bowl grande, batir los seis huevos.
- En una sartén calentar la manteca de cerdo y el aceite de oliva para dorar las papas y condimentar con sal. Después, sumar el ajo, el chorizo y salpimentar. Dejar cocinar por unos minutos.
- Añadir por encima los huevos batidos y dejar cocinar hasta que se dore la base. Eliminar el exceso de materia grasa, dar vuelta la tortilla y dejar unos minutos más hasta finalizar la cocción. Servir en una fuente para presentarla.