La tortilla de papa es uno de los platos favoritos en Argentina.

Ramiro Rodríguez Pardo fue un célebre chef, socio y amigo del recordado Gato Dumas. Ambos fueron una dupla en pantalla chica con programas como Cocineros y Gatopardo, donde deleitaban al público con recetas nacionales como internacionales.

Rodríguez Pardo también fue socio de reconocidos restaurantes como La Chimère, Drugstore y Clark’s, que revolucionaron la cocina argentina. Sin embargo, su local Catalinas le valió premios internacionales y un reconocimiento masivo por un innovador carácter. Este lunes se conoció que murió a los 87 años.

De su paso por los programas de televisión quedaron cientos de recetas, como el ojo de bife con vegetales confitados, la ensalada nicoise, calamares rellenos de arroz o el clásico postre tiramisú.

Recetas de Ramiro Rodríguez Pardo: ¿cómo hacer la ensalada nicoise?

Ingredientes

4 filetes de anchoas.

1 morrón Verde.

1 morrón rojo.

1 zanahoria.

100 grs de rabanitos.

2 huevos duros.

2 tomates pelados, sin semillas y cortados en gajos.

Variedad de lechugas (cantidad deseada).

1 lata de atún

Ingredientes para el aderezo

2 dientes de ajos.

1 cda. de vinagre.

4 unidades de aceitunas negras descarozadas.

3 cdas de aceite de oliva.

1 limón.

Sal y Pimienta a gusto

1 cda. de jengibre en polvo.

Ingredientes para los croutones de pan

Aceite para freir (cantidad necesaria).

4 rodajas de pan lactal.

Ingredientes para cocinar los langostinos

20 gramos de manteca.

2 cdas. de aceite de oliva

1 limón

Sal y pimienta a gusto.

4 unidades de langostinos grandes.

¿Cómo preparar la ensalada nicoise?

Cortar los morrones en tiras, pelar y cortas las zanahorias en láminas, cortar los huevos y los rabanitos en cuartos. Para armar los croutones, cortar el pan lactal en cuadraditos y freírlo en una sartén con aceite bien caliente, reservar. Para el aderezo, picar los ajos y las aceitunas. Mezclar con el resto de los ingredientes hasta emulsionar. Y para cocinar los langostinos, habrá que saltearlos en manteca y aceite de oliva. Salpimentar y añadir limón. Se necesitará de una gran bandeja para presentarlo. Prepara un colchón de lechugas y después colocar los huevos, los morrones, las zanahoras, las anchoas, el atún, los gajos de tomate, los rabanitos y los croutones de pan. Condimentar con el aderezo y acompañar con los langostinos salteados.

Receta de tortilla de papas y chorizo de Ramiro Rodríguez Pardo

Como el chef Rodríguez Pardo, una de sus preparaciones de su paso por Gatopardo fue la tortilla de papas y chorizo, una preparación sencilla y que lleva pocos ingredientes, algunos de estos se encuentran en casa.

Ingredientes:

6 huevos

2 dientes de ajos

500 gramos de papa

Sal y pimienta a gusto

150 gramos de manteca de cerdo

150 cc de aceite de oliva

1 unidad de chorizo colorado

¿Cómo preparar la tortilla de papa?