Postre de chocolate sin azúcar y cremoso: receta fácil y saludable

En un momento donde cuidar la alimentación y disfrutar de algo dulce no parecen compatibles, el chocolate sigue siendo uno de los sabores más buscados. Sin embargo, el alto contenido de azúcar en los productos industriales limita su consumo habitual.

Por eso, crecen las recetas caseras que combinan practicidad, sabor y beneficios para la salud. Camila, nutricionista y creadora de la cuenta de TikTok @habitos_saludables, compartió una propuesta que ya suma miles de interacciones: un postre de chocolate sin azúcar, ideal para darse un gusto sin descuidar la alimentación.

La preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y mantiene la textura cremosa que caracteriza a los postres clásicos listos para consumir. La clave está en usar cacao amargo en polvo, un producto natural rico en antioxidantes que aporta un sabor intenso y auténtico.

Los ingredientes que necesitás para preparar este postre de chocolate

Los ingredientes que va a necesitar para hacer 3 porciones son los siguientes: 500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar, 3 cucharadas de fécula de maíz, 3 cucharadas de cacao amargo en polvo, 4 cucharadas de edulcorante líquido (preferentemente stevia) y 1 cucharada de extracto de vainilla.

Paso a paso para hacerlo en simples pasos