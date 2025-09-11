La Gunda Fontán compartió en su perfil una receta de pastafrola casera.

La Gunda Claudia Fontán desde hace tiempo es más conocida por sus exquisitos videos en redes sociales con recetas infalibles que por sus trabajos actorales. En ese contexto, una de sus publicaciones furor es una dedicada a una pastafrola sobre la que contó cómo es el paso a paso para que salga o salga.

Se trata de una de las comidas típicas para las meriendas y los desayunos, ideal para acompañar unos mates y una charla con amigos o la familia. Siempre está la disputa histórica en relación a este plato: si su relleno debe ser dulce de batata o de membrillo. Aunque la tradición dice que la segunda es la opción correcta, la primera también se volvió un clásico y es casi tan popular como la otra.

A pesar de esa rivalidad, hay un tercer tipo de pastafrola que rebosa argentinidad: la pastafrola rellena con dulce de leche repostero. Si bien muchos prefieren las de dulce de batata o membrillo antes que esa opción, se trata de una variante con gran aceptación en panaderías.

Receta de pastafrola de la Gunda Fontán

Ingredientes

Para un molde de 28 cm.

400 gs de harina 0000.

Polvo leudante: 10 gs.

Esencia de vainilla: 1 chorrito.

Azúcar: 180 gs.

Huevos: 2.

Manteca: 200 gs.

Ralladura de limón.

600 gs de dulce de membrillo ( o batata si te gusta).

Paso a paso

Mezclar los ingredientes y armar la masa. Dividir la masa en 2 tercios para la base y el resto para el enrejado. Armarlo sobre silicona o papel manteca, enfriarlo bien y trasladarlo de una al molde. Llevar al horno como lo indica el video.

Pastafrola.

Cómo hacer dulce de membrillo casero

Ingredientes

1 kg de membrillos (bien maduros).

800 g de azúcar.

Jugo de 1 limón.

Agua (la necesaria para la cocción).

Paso a paso