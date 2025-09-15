Empieza la temporada de frutillas: receta de la ensalada agridulce para incorporarlas a la dieta.

La primavera es la estación de las frutillas por excelencia: es la época en la que se encuentran a mejor precio y con mejor sabor. Por este motivo, es el momento perfecto para probar nuevas recetas con esta fruta, como una ensalada fresca y nutritiva que aporta muchas vitaminas a la dieta diaria.

Aunque la mayoría de las personas suelen utilizar esta fruta para preparaciones dulces como bowls con yogur, tortas o licuados, las frutillas también combinan a la perfección con ingredientes y condimentos salados. La fusión del ácido y el toque dulzón de las frutillas complementa perfectamente a otras verduras y algunos lácteos, de esta forma, si se juntan inteligentemente, pueden ser la receta del éxito para una gran ensalada fresca para los primeros días de calor.

Ensalada con frutillas: ingredientes y paso a paso

Ingredientes para la ensalada

Mix de hojas verdes (lechuga, repollo, rúcula, espinaca, etc.)

1 taza de frutillas frescas cortadas en rodajas.

Un puñado de nueces tostadas y cortadas en pedazos medianos.

Queso a elección, de preferencia duro como el parmesano, pategrás o gouda.

Media cebolla colorada.

Ingredientes para la vinagreta agridulce

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada y media de aceto balsámico

1 cucharada de miel

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso