Ensalada agridulce: receta para sumar frutillas a la dieta esta primavera

Esta receta de ensalada es perfecta para quienes busquen incorporar esta fruta en preparaciones saladas. Con pocos ingredientes y el condimento justo, se puede obtener un gran resultado.

15 de septiembre, 2025 | 18.49

La primavera es la estación de las frutillas por excelencia: es la época en la que se encuentran a mejor precio y con mejor sabor. Por este motivo, es el momento perfecto para probar nuevas recetas con esta fruta, como una ensalada fresca y nutritiva que aporta muchas vitaminas a la dieta diaria.

Aunque la mayoría de las personas suelen utilizar esta fruta para preparaciones dulces como bowls con yogur, tortas o licuados, las frutillas también combinan a la perfección con ingredientes y condimentos salados. La fusión del ácido y el toque dulzón de las frutillas complementa perfectamente a otras verduras y algunos lácteos, de esta forma, si se juntan inteligentemente, pueden ser la receta del éxito para una gran ensalada fresca para los primeros días de calor.

Ensalada con frutillas: ingredientes y paso a paso

Ingredientes para la ensalada

  • Mix de hojas verdes (lechuga, repollo, rúcula, espinaca, etc.)
  • 1 taza de frutillas frescas cortadas en rodajas.
  • Un puñado de nueces tostadas y cortadas en pedazos medianos.
  • Queso a elección, de preferencia duro como el parmesano, pategrás o gouda.
  • Media cebolla colorada.

Ingredientes para la vinagreta agridulce

  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada y media de aceto balsámico
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. En un frasco con tapa poner todos los ingredientes para la vinagreta y agitar hasta que estén completamente fusionados. Una vez listos, apartar hasta el momento del emplatado.
  2. Lavar y cortar a gusto las hojas verdes. Colocarlas en una ensaladera como el "colchón" de la ensalada.
  3. Cortá las frutillas en rodajas, la cebolla en juliana y las nueces. Sumalas a la ensalada.
  4. Sumá el queso desmenuzado o cortado en pequeño cubos.
  5. Mezclá una vez más la vinagreta y vertela sobre la preparación.
  6. Mezclar todo y servir.
