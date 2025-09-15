La primavera es la estación de las frutillas por excelencia: es la época en la que se encuentran a mejor precio y con mejor sabor. Por este motivo, es el momento perfecto para probar nuevas recetas con esta fruta, como una ensalada fresca y nutritiva que aporta muchas vitaminas a la dieta diaria.
Aunque la mayoría de las personas suelen utilizar esta fruta para preparaciones dulces como bowls con yogur, tortas o licuados, las frutillas también combinan a la perfección con ingredientes y condimentos salados. La fusión del ácido y el toque dulzón de las frutillas complementa perfectamente a otras verduras y algunos lácteos, de esta forma, si se juntan inteligentemente, pueden ser la receta del éxito para una gran ensalada fresca para los primeros días de calor.
Ensalada con frutillas: ingredientes y paso a paso
Ingredientes para la ensalada
- Mix de hojas verdes (lechuga, repollo, rúcula, espinaca, etc.)
- 1 taza de frutillas frescas cortadas en rodajas.
- Un puñado de nueces tostadas y cortadas en pedazos medianos.
- Queso a elección, de preferencia duro como el parmesano, pategrás o gouda.
- Media cebolla colorada.
Ingredientes para la vinagreta agridulce
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada y media de aceto balsámico
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- En un frasco con tapa poner todos los ingredientes para la vinagreta y agitar hasta que estén completamente fusionados. Una vez listos, apartar hasta el momento del emplatado.
- Lavar y cortar a gusto las hojas verdes. Colocarlas en una ensaladera como el "colchón" de la ensalada.
- Cortá las frutillas en rodajas, la cebolla en juliana y las nueces. Sumalas a la ensalada.
- Sumá el queso desmenuzado o cortado en pequeño cubos.
- Mezclá una vez más la vinagreta y vertela sobre la preparación.
- Mezclar todo y servir.