Ideal para el día de lluvia: cómo hacer pancitos rellenos y saborizados sin manteca

No hay nada más tentador que el aroma a pan recién horneado invadiendo la cocina. Esa fragancia despierta muchas emociones y antojos, sobre todo en días de lluvia, pero muchas veces pasa que hay personas que deciden no consumirlo por su mala fama de "engordar". Afortunadamente, hoy en día existen recetas rápidas y simples que nos permiten disfrutar de estas delicias sin necesidad de pasar horas amasando.
En este caso, los protagonistas son unos pancitos rellenos de cebolla y queso, que se caracterizan por ser súper fáciles de preparar, sin manteca y con una masa muy versátil. Son ideales tanto para acompañar una comida como para servir en una picada o incluso como snack en cualquier momento del día. La combinación del queso fundido con la cebolla dorada logra un contraste perfecto entre suavidad y sabor intenso que nadie puede resistir.
Lo más atractivo de esta receta es que no requiere experiencia previa en panadería ni ingredientes difíciles de conseguir. Con algunos básicos que seguramente ya tengas en la cocina, en pocos pasos podrás sorprender a todos con pancitos caseros, esponjosos y muy sabrosos. Una opción rendidora, económica y distinta para variar la clásica panera de la mesa.
Receta de pancitos rellenos sin manteca: el paso a paso y los ingredientes
Ingredientes
-
500 g de harina 0000
-
120 ml de aceite
-
190 ml de leche
-
60 g de azúcar
-
25 g de levadura fresca
-
1 cucharada de sal
Para el relleno:
-
2 cebollas grandes
-
300 g de queso cremoso o mozzarella
Preparación en pasos
-
Levadura en acción: En un bol grande, colocá la harina y hacé un hueco en el centro. Agregá la mitad de la leche con la mitad del azúcar y la levadura. Esperá unos minutos hasta que burbujee y luego agregá el resto de los ingredientes (leche, aceite, el azúcar restante y la sal).
-
Amasá y levá: Mezclá hasta formar una masa. Amasá hasta obtener una textura lisa y uniforme. Tapá el bol y dejá levar por 30 minutos o hasta que duplique su tamaño.
-
Prepará el relleno: Picá bien las cebollas y saltealas en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén doradas. Dejá que se enfríen y mezclalas luego con cubitos de queso.
-
Armado del pancito: Dividí la masa en 18 porciones de unos 50 g. Aplastá cada bollito, colocá una cucharadita del relleno en el centro y cerrá bien para formar la empanada.
-
Segundo levado y cocción: Colocá los pancitos en una placa engrasada o con papel manteca. Dejalos levar otros 15 minutos. Antes de hornear, pintalos con huevo batido y cocinalos en horno precalentado a 200 °C entre 15 y 20 minutos, hasta que estén dorados y firmes al tacto.