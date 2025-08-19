Ideal para el día de lluvia: cómo hacer pancitos rellenos y saborizados sin manteca .

No hay nada más tentador que el aroma a pan recién horneado invadiendo la cocina. Esa fragancia despierta muchas emociones y antojos, sobre todo en días de lluvia, pero muchas veces pasa que hay personas que deciden no consumirlo por su mala fama de "engordar". Afortunadamente, hoy en día existen recetas rápidas y simples que nos permiten disfrutar de estas delicias sin necesidad de pasar horas amasando.

En este caso, los protagonistas son unos pancitos rellenos de cebolla y queso, que se caracterizan por ser súper fáciles de preparar, sin manteca y con una masa muy versátil. Son ideales tanto para acompañar una comida como para servir en una picada o incluso como snack en cualquier momento del día. La combinación del queso fundido con la cebolla dorada logra un contraste perfecto entre suavidad y sabor intenso que nadie puede resistir.

Lo más atractivo de esta receta es que no requiere experiencia previa en panadería ni ingredientes difíciles de conseguir. Con algunos básicos que seguramente ya tengas en la cocina, en pocos pasos podrás sorprender a todos con pancitos caseros, esponjosos y muy sabrosos. Una opción rendidora, económica y distinta para variar la clásica panera de la mesa.

Receta de pancitos rellenos sin manteca: el paso a paso y los ingredientes

Ingredientes

500 g de harina 0000

120 ml de aceite

190 ml de leche

60 g de azúcar

25 g de levadura fresca

1 cucharada de sal

Para el relleno:

2 cebollas grandes

300 g de queso cremoso o mozzarella

Preparación en pasos