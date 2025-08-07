Las croquetas de carne son una opción ideal para una picada variada.

La cocinera Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de croquetas de carne ideal cuando te sobra ese producto y no sabés qué hacer. Se trata de una opción fácil y rica que además sirve para variar en los snacks que se usan en las picadas regularmente.

Monteverde es reconocida por ser la chef de Mirtha Legrand y Juana Viale en sus programas, así como por tener su propio ciclo de TV en El Nueve, Escuela de Cocina. Además de eso, es famosa en las redes sociales, donde recientemente publicó un video explicativo dedicado a aquellos que tienen ganas de comer croquetas de carne y no saben cómo prepararlas.

Receta de croquetas de carne de Jimena Monteverde

Ingredientes

Sobras de carne 300 gr

1 huevo

½ Cebolla

½ Morrón

sal

1 cda queso cremoso día

Abundante queso rallado

100 gr Puré de papa instantáneo

Paso a paso

Cortar la carne en pedacitos y procesar. Agregar 1 huevo, la cebolla y el morrón (salteados) y abundante queso rallado. Procesar nuevamente. Pasar la mezcla a un bowl y mezclar con el queso cremoso. Tiene que quedar una pasta densa. Armar las croquetas y pasar por el puré de papa. Colocar en una placa con aceite y hornear a fuego fuerte, por 20 minutos.

Cómo preparar croquetas de arroz: fáciles y rendidoras para una picada

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido (mejor si es del día anterior)

2 huevos

1/2 taza de queso rallado (tipo parmesano o similar)

2 cucharadas de perejil picado (opcional)

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Pan rallado (cantidad necesaria)

Aceite para freír

Paso a paso