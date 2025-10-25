EN VIVO
7 tips para hacer el mejor flan casero, según Paulina Cocina: la receta infalible

Paulina Cocina compartió las siete claves para que el flan casero salga perfecto.

25 de octubre, 2025 | 17.47

Uno de los postres más deliciosos de la gastronomía argentina es el flan casero. Acompañado de dulce de leche y crema, este clásico nunca falla al paladar. Incluso, para quienes no se animan a prepararlo, Paulina Cocina tiene una receta y siete tips que prometen un flan casero perfecto e infalible.

7 tips de Paulina Cocina para el mejor flan casero

Además de compartir su receta de flan casero, Paulina Cocina dió 7 tips para que el postre salga perfecto. A continuación te los compartimos uno por uno:

Paulina Cocina compartió su receta de flan junto a siete tips para que quede perfecto.

  1. Ingredientes de calidad: Utiliza huevos frescos de buena calidad, leche y azúcar. La elección de ingredientes frescos y de buena calidad afectará significativamente el sabor y la textura del flan.
  2. Proporciones adecuadas: Asegúrate de seguir las proporciones adecuadas de huevos, leche y azúcar. Esto garantizará que el flan tenga la consistencia y el sabor adecuados.
  3. Caramelo: Preparar el caramelo correctamente es esencial para un buen flan. Asegúrate de que el caramelo esté en el punto justo de color ámbar y que no se queme.
  4. Temperatura del horno: Si vas a cocinar el flan en el horno, asegúrate de seguir las indicaciones de tiempo y temperatura adecuadas. El horneado lento y suave es clave para obtener un flan suave y bien cocido.
  5. Baño de agua: Cocinar el flan en un baño de agua ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y a evitar que se cocine demasiado rápido, lo que puede resultar en una textura desigual.
  6. Enfriamiento adecuado: Una vez cocido, deja que el flan se enfríe a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Esto permitirá que los sabores se asienten y que la textura sea más firme.
  7. Desmoldado cuidadoso: Al desmoldar el flan, asegúrate de hacerlo con cuidado para evitar que se rompa. Puedes utilizar un cuchillo para ayudar a despegarlo de los lados del molde antes de darle la vuelta.

Receta de flan casero de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 5 huevos
  • 500cc. de leche
  • 200g de azúcar

Preparación

Flan:

  1. Lo primero que vamos a hacer es cascar nuestros 5 huevos en un bol y luego, vamos a agregar 100g de azúcar. Batimos un poco hasta romper el ligue de los huevos.
  2. Agregamos la leche. Sí, es mucha leche. No se asusten, queda muy líquido, pero se va a formar. Revolvemos con tenedor hasta que esté todo bien incorporado. Tener en cuenta que no hay que batir, no tiene que quedar espumoso, tiene que quedar bien mezclado y nada más, por eso lo hacemos a mano. Una vez que se mezclaron los ingredientes, reservamos.
  3. Vamos a poner la fuente en la que vamos a hacer el flan sobre otro recipiente con paredes más bajas (una tartera por ejemplo) . Esto es porque el flan se cocina a baño maría. Colorar primero el caramelo dentro de la flanera. Lo movemos un poquito para que cubra toda la superficie del molde y ahora sí, vamos a echar nuestra mezcla de flan adentro.
  4. Una vez que tenemos todo armado, vamos a poner agua dentro del recipiente que contiene la flanera para nuestro baño maría y también vamos a ponerle por encima una tapa de papel aluminio para que no se forme costrita. Si no les molesta, pueden no ponerlo también. Así lo vamos a llevar a horno mínimo (160º) por 40 minutos aprox.
  5. Para saber si el flan está listo, el truco es el mismo que para cualquier torta: se mete un cuchillo y debe salir seco. Si hacen esta prueba y sale así, el flan está listo. Antes de desmoldar, hay que dejar que el flan se enfríe del todo.

Caramelo:

  1. Vamos a poner una sartén a fuego medio sin nada de nada, vamos a hacer un caramelo seco.
  2. Allí vamos a volcar los otros 100g de azúcar que nos quedan y vamos a ir revolviendo constantemente con una cuchara de madera. Tarda, pero van a ver que se va a ir derritiendo y el azúcar va a ir pasando de ser granulosa a líquida y su color va a comenzar a ponerse marrón. Tengan cuidado que el no se les pase a marrón muy oscuro porque eso quiere decir que se está quemando y va a agarrar un gusto amargo que va a arruinar la receta.
