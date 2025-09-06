3 recetas de helados sin azúcar: saludables, cremosos y fáciles de hacer en casa

Existen tres recetas de helados sin azúcar, saludables y deliciosos para que prepares en casa. Al contrario de lo que se cree, el helado puede ser un alimento saludable si se prepara en casa con ingredientes naturales. No es necesario que lleven azúcar, ya que este ingrediente es un agregado totalmente reemplazable.
La creadora de recetas saludables Mica Méndez compartió tres recetas diferentes de helados sin azúcar, caseros y naturales, para que hagas en casa y te saques las ganas de comer algo dulce sin comprometer tu salud. Ya sea que no puedas comer azúcar o que quieras llevar una alimentación más saludable, estas recetas son ideales.
3 recetas de helados sin azúcar para hacer en casa
Ingredientes para helado de banana
-
2 bananas congeladas
-
1 scoop de proteina sabor vainilla
-
1/4 taza de bebida vegetal o leche descremada
-
50 g de chocolate 70% cacao picado
Ingredientes para helado de mango
-
1 mango congelado
-
1 scoop de proteina sabor vainilla
-
1/8 taza de bebida vegetal o leche descremada
Helado de frutos rojos
-
200 g de frutos rojos congelados
-
1 scoop de proteina sabor vainilla
-
1 cdita de stevia
-
1/4 taza de bebida vegetal o leche descremada
-
1 cda de mermelada de frutos rojos
Preparación para estos helados
-
Lo único que tenés que hacer es verter en una licuadora, o bien un bol y procesar con una mini pimer, todos los ingredientes mencionados para cada helado.
-
Opcionalmente, podés endulzar a cada uno de ellos con algún edulcorante natural, como stevia.
-
Llevalos a la heladera durante al menos dos horas para que queden bien fríos y con una textura cremosa.
-
¡Listo!