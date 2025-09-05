Receta sin azúcar y sin harina de budín de ricota: proteico y delicioso para acompañar el mate.

Existe una receta sin azúcar y sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar un budín de ricota y arándanos que además de ser saludable y alto en proteínas, queda delicioso para acompañar el mate. Esta receta es ideal si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y azúcar. Es muy sencilla de preparar y se hace con pocos ingredientes.

La receta fue compartida por Eve Cocina, creadora de contenido de recetas saludables. La ricota es el ingrediente estrella de esta receta, y además de ser deliciosa, es rica en proteínas, ideal si entrenás y querés ganar masa muscular o bien querés llevar una alimentación alta en proteínas. Esta receta lleva arándanos, pero si no tenés, no te gustan o no conseguís, podés hacerla sin arándanos o bien reemplazar por otro fruto rojo similar.

Receta sin harina y sin azúcar de budín de ricota y arándanos

Ingredientes

4 huevos.

300 g de ricota (o queso cottage).

Endulzante a gusto (podés usar caramelo sin azúcar, eritritol o xylitol, o stevia en polvo).

20 g de coco rallado (reemplazo: harina de almendras o harina de coco).

2 cditas de polvo para hornear.

Jugo y ralladura de ½ limón.

1 puñado de arándanos.

Preparación