EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar y sin harina de budín de ricota: proteico y delicioso para acompañar el mate

Así es como podés preparar un budín de ricota y arándanos sin azúcar y sin harina, sin TACC libre de gluten y alto en proteína.

05 de septiembre, 2025 | 10.27

Existe una receta sin azúcar y sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar un budín de ricota y arándanos que además de ser saludable y alto en proteínas, queda delicioso para acompañar el mate. Esta receta es ideal si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y azúcar. Es muy sencilla de preparar y se hace con pocos ingredientes.

La receta fue compartida por Eve Cocina, creadora de contenido de recetas saludables. La ricota es el ingrediente estrella de esta receta, y además de ser deliciosa, es rica en proteínas, ideal si entrenás y querés ganar masa muscular o bien querés llevar una alimentación alta en proteínas. Esta receta lleva arándanos, pero si no tenés, no te gustan o no conseguís, podés hacerla sin arándanos o bien reemplazar por otro fruto rojo similar.

Receta sin harina y sin azúcar de budín de ricota y arándanos

Ingredientes

  • 4 huevos.

  • 300 g de ricota (o queso cottage).

  • Endulzante a gusto (podés usar caramelo sin azúcar, eritritol o xylitol, o stevia en polvo).

  • 20 g de coco rallado (reemplazo: harina de almendras o harina de coco).

  • 2 cditas de polvo para hornear.

  • Jugo y ralladura de ½ limón.

  • 1 puñado de arándanos.

MÁS INFO

Preparación

  1. Mezclá la ricota con los huevos y el endulzante.

  2. Agregá el coco rallado (o la harina que uses), el polvo de hornear, el jugo y la ralladura de limón.

  3. Sumá los arándanos congelados y mezclá suavemente.

  4. Volcá en una budinera de silicona.

  5. Llevalo al horno precalentado durante mínimo 35 minutos o hasta que el palillo salga seco. Si lo hacés en air fryer, 160° durante 25 a 30 minutos, según potencia. Lo ideal es cortarlo en frío para que mantenga mejor la textura.

Trending
Netflix
Son 3 capítulos: de qué trata "Criminal, Francia", la miniserie de Netflix de gran éxito y por qué verla
Las más vistas