Receta sin azúcar y sin harina de budín de ricota: proteico y delicioso para acompañar el mate

Existe una receta sin azúcar y sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar un budín de ricota y arándanos que además de ser saludable y alto en proteínas, queda delicioso para acompañar el mate. Esta receta es ideal si sos celíaco, sensible al gluten, o bien no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y azúcar. Es muy sencilla de preparar y se hace con pocos ingredientes.
La receta fue compartida por Eve Cocina, creadora de contenido de recetas saludables. La ricota es el ingrediente estrella de esta receta, y además de ser deliciosa, es rica en proteínas, ideal si entrenás y querés ganar masa muscular o bien querés llevar una alimentación alta en proteínas. Esta receta lleva arándanos, pero si no tenés, no te gustan o no conseguís, podés hacerla sin arándanos o bien reemplazar por otro fruto rojo similar.
Receta sin harina y sin azúcar de budín de ricota y arándanos
Ingredientes
-
4 huevos.
-
300 g de ricota (o queso cottage).
-
Endulzante a gusto (podés usar caramelo sin azúcar, eritritol o xylitol, o stevia en polvo).
-
20 g de coco rallado (reemplazo: harina de almendras o harina de coco).
-
2 cditas de polvo para hornear.
-
Jugo y ralladura de ½ limón.
-
1 puñado de arándanos.
Preparación
-
Mezclá la ricota con los huevos y el endulzante.
-
Agregá el coco rallado (o la harina que uses), el polvo de hornear, el jugo y la ralladura de limón.
-
Sumá los arándanos congelados y mezclá suavemente.
-
Volcá en una budinera de silicona.
-
Llevalo al horno precalentado durante mínimo 35 minutos o hasta que el palillo salga seco. Si lo hacés en air fryer, 160° durante 25 a 30 minutos, según potencia. Lo ideal es cortarlo en frío para que mantenga mejor la textura.