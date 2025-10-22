Será la primera vez en 500 años que un monarca británico se une públicamente en oración con el líder de la Iglesia Católica, desde la ruptura con Roma en la época de Enrique VIII.

El rey Carlos III y la reina Camila aterrizaron en Roma, donde fueron recibidos por Monseñor Javier Domingo Fernández en representación del Papa León XIV. Con una sonrisa, el rey expresó: "Es maravilloso estar de vuelta en Roma", mientras la reina agregó: "Esta visita tiene un enorme significado histórico que trasciende lo político y lo religioso".

El momento más esperado será el jueves, cuando Carlos III participe en un servicio religioso público junto al Papa en la Capilla Sixtina. Este acto marcará un hito, ya que será la primera vez en 500 años que un monarca británico se une públicamente en oración con el líder de la Iglesia Católica, desde la ruptura con Roma en la época de Enrique VIII.

Además, la visita incluye la primera audiencia privada entre Carlos III y León XIV, elegido el 8 de mayo tras la muerte del papa Francisco. En el Palacio Apostólico, se espera que dialoguen sobre el cuidado del planeta, la paz mundial y el papel actual de la fe en la sociedad.

El servicio ecuménico, que se realizará bajo el icónico techo pintado por Miguel Ángel, incluirá lecturas bíblicas, oraciones por la paz y reflexiones sobre la fe en el mundo contemporáneo, reforzando el espíritu de unidad que busca transmitir esta visita.

Los Reyes se hospedarán en la residencia oficial de la embajada británica ante la Santa Sede y tendrán una agenda apretada que contempla una recepción con el embajador, una visita privada a la Basílica de San Pablo Extramuros y un recorrido por los Museos Vaticanos.

Un momento especialmente simbólico será cuando Carlos III reciba el título de Royal Confrater de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros, honor concedido por el Papa León XIV que representa un lazo espiritual entre la Corona británica y la Santa Sede.

Para esta ceremonia se creó un sitial exclusivo para el monarca, decorado con su escudo y la inscripción latina Ut unum sint (“Que sean uno”), tomada del Evangelio de San Juan. Monseñor Flavio Pace explicó que es “un signo de honor y de comunión espiritual” y que este asiento permanecerá en la Basílica como símbolo de respeto mutuo para Carlos III y sus sucesores.

La jornada concluirá con una recepción en The Pontifical Beda College, donde el rey se encontrará con seminaristas, sacerdotes de la Commonwealth y miembros de la comunidad británica y vaticana. Por su parte, la reina Camilla dialogará con religiosas dedicadas al empoderamiento femenino y la justicia social a nivel mundial.

Esta visita no solo tiene un valor espiritual, sino también diplomático. Como jefe de la Iglesia de Inglaterra, Carlos III representa una confesión históricamente separada de Roma, pero desde su ascenso al trono ha impulsado un diálogo interreligioso abierto y una visión inclusiva de la fe.

¿Llamarán al príncipe Andrés a declarar en Estados Unidos por el caso Epstein?

El príncipe Andrés continúa su vida en Royal Lodge tras renunciar a usar sus títulos para evitar que las acusaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein afecten a la corona británica. Mientras tanto, en Estados Unidos, una comisión sigue investigando el caso, tratando de reunir pruebas que ayuden a reparar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

Uno de los miembros más experimentados de esta comisión, el demócrata Stephen Lynch, afirmó que solicitarán el testimonio del hijo de Isabel II. “Estamos enormemente interesados en oír al príncipe Andrés sobre su implicación en todo esto, sí”, dijo Lynch al confirmar a Victoria Derbyshire, presentadora de BBC's Newsnight, que invitarán al príncipe a declarar.

Sin embargo, el príncipe no está obligado a presentarse ante el Congreso estadounidense, ya que es ciudadano británico. En el comunicado con el que anunció el abandono del uso de sus títulos y honores, Andrés negó rotundamente todas las acusaciones en su contra.

Lynch explicó que entrevistaron a más de media docena de sobrevivientes, quienes tienen vínculos con Virginia Giuffre, la mujer que demandó al príncipe por abuso sexual y con la que llegó a un acuerdo millonario. “Sus memorias refuerzan ese vínculo. Para todos en la comisión, tanto demócratas como republicanos, que hemos visto el dolor y la angustia que han experimentado estas mujeres, solo aumentan nuestro interés por hablar con todo el que haya estado implicado en ello”, agregó el legislador.

Días después de la renuncia del príncipe Andrés, se publicaron las memorias póstumas de Giuffre, quien falleció en abril pasado. En ellas, relata que la presentaron al príncipe en marzo de 2001, cuando ella estaba alojada en la casa de Maxwell cerca de Hyde Park en Londres, y que fue forzada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones.

Giuffre no reveló cuánto dinero recibió en 2022 para evitar que Andrés enfrentara un juicio, aunque mencionó informes que sugieren que “su madre, la reina de Inglaterra, había pagado la cuenta”. Se dice que el príncipe le entregó más de 12 millones de dólares para resolver el caso civil por agresión sexual. Por su parte, Andrés insiste en no haberla conocido nunca y calificó como falsa la foto en la que aparece tomándola de la cintura cuando ella aún era menor de edad, imagen que fue clave en la entrevista que lo sacó de la vida pública.