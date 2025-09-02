La prenda prohibida que una a Kate Middleton y Meghan Markle

Kate Middleton y Meghan Markle llevan mucho tiempo distanciadas.

El 1 de septiembre en el parque Ryvangen de Østerbro, Copenhague, la reina Mary de Dinamarca inauguró la Nature Week 2025 junto a escolares daneses realizando actividades al aire libre como observar insectos, rastrear huellas y encender hogueras de forma tradicional. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las actividades sino su look, que incluía pantalones de montaña y una camisa de jean. Este gesto, sencillo en apariencia, conecta a Mary con una tendencia creciente entre las royals contemporáneas que adoptan el denim como símbolo de modernidad y cercanía.

Hace no tantos años, ver a una reina o princesa en pantalones era una rareza. La moda femenina en casas reales estaba dominada por vestidos y faldas, siguiendo estrictos protocolos. Fue Grace Kelly en Mónaco quien comenzó a normalizar el uso de pantalones anchos para ocasiones informales, mientras que Lady Di marcó un antes y después al lucir jeans en eventos benéficos con naturalidad.

Meghan Markle se destaca como pionera contemporánea en el uso de camisas de jeans. En su docuserie para Netflix, esta prenda aparece como una de sus favoritas por su sobriedad y versatilidad. Durante sus años en California, Meghan combinó varias veces la camisa vaquera con shorts, adoptando un estilo relajado propio del street style de Los Ángeles. Un momento icónico fue en 2019, cuando asistió al Open de Estados Unidos con un vestido camisero de tela vaquera, demostrando que este tejido puede ser elegante y deportivo a la vez.

Por su parte, Kate Middleton también se sumó a esta tendencia. En 2023, durante un acto con scouts en Londres y en su visita a las islas de Mull e Iona en Escocia, la esposa del príncipe William lució camisas vaqueras combinadas con pantalones de estilo campestre. Su estilo, más contenido y clásico, eleva prendas casuales con accesorios sobrios, reflejando una versión británica del denim adaptada a situaciones familiares y públicas sin perder el toque institucional.

La pionera en la realeza en utilizar jean

Si hablamos de adelantadas a su tiempo, la princesa Ana es pionera en el uso de camisas jeans dentro de la realeza. En 1964, con solo 14 años, fue capturada en una fotografía sobre el yate real Bloodhound durante la regata de Cowes Week, luciendo una camisa vaquera de manga corta que hoy podría considerarse un look de festival. En una época en la que las princesas evitaban pantalones, Ana ya experimentaba con un lenguaje de moda que sigue resonando seis décadas después.

La camisa de jean nació como prenda funcional en Estados Unidos, destinada a mineros y trabajadores del Oeste, para luego convertirse en el uniforme de los cowboys y un icono cultural americano que simbolizaba resistencia y espíritu pionero. Hollywood la elevó aún más, con figuras como John Wayne, James Dean y Marilyn Monroe, quien la transformó en un fetiche femenino. Hoy, que las reinas la adoptan, refleja su evolución como símbolo de libertad, autenticidad y modernidad.