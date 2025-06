El doloroso motivo por el que el príncipe Harry compartió fotos de sus hijos

A pesar de haber intentado comunicarse con su padre en múltiples ocasiones, Harr y no tuvo éxito. " Lo intentó todo: llamadas, cartas... Pero no funcionó nada" , contó la informante. Al utilizar el Instagram de Meghan como un álbum de imágenes en el que muestra sus vidas cotidianas, Harry parece querer decirle a su padre: "Mira lo que te estás perdiendo". La comunicación entre padre e hijo disminuyó drásticamente desde principios de este año, cuando se dio a conocer que Carlos III fue diagnosticado con cáncer y Harry viajó a Londres para visitarlo.

Recientemente, Harry concedió una entrevista a la BBC donde habló sobre su relación con su padre, cinco años después de haberse alejado de la realeza. "Me encantaría reconciliarme con mi familia, no tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa, no sé cuánto tiempo le queda a mi padre, no me habla por este asunto de la seguridad", declaró el príncipe. Esta referencia fue sobre su batalla legal con el Gobierno del Reino Unido, en la cual Harry solicitó recuperar la protección que poseía antes de renunciar a sus deberes reales.