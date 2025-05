El increíble motivo por el que Harry y Meghan rechazaron el título real para su hijo

El príncipe Harry y Meghan Markle celebraron el sexto cumpleaños de su hijo Archie , un momento especial que trajo consigo revelaciones inesperadas sobre sus decisiones como padres . Desde su llegada al mundo el 6 de mayo de 2019 , Archie fue un foco de atención, especialmente por su conexión con la realeza británica . Sin embargo, sus padres tomaron una determinación muy particular: rechazaron el título de Conde de Dumbarton para su pequeño .

Esto demostró cuán importante fue para ellos proteger la autoestima y bienestar de su hijo . Además, una segunda fuente subrayó que la decisión fue compartida por ambos, pensando en que su hijo mayor no sufriera de bullying por este desafortunado juego de palabras.

Como lo reveló una fuente cercana al matrimonio, Harry y Meghan fueron muy claros desde el principio. “ No les gustaba la idea de que Archie fuera llamado Conde de Dumbarton porque empezaba con la palabra ‘tonto’ y les preocupaba la imagen que pudiera darle ”.

El título de Conde de Dumbarton tenía una historia detrás, ya que fue acuñado en 1675 y se relacionó con West Dunbartonshire. De hecho, Isabel II otorgó previamente esta distinción a Harry, pero luego de su boda con Meghan, el título quedó en desuso al convertirse en duque de Sussex.

Dura acusación contra Meghan Markle por "usurpar" el título real

Meghan Markle volvió a estar en el ojo de la tormenta después de usar el título de "Su Alteza Real" en un regalo. Aunque este gesto fue en privado, generó una gran pregunta: ¿Puede seguir usando un título que, técnicamente, ya no le corresponde?

La controversia surgió esta semana, cuando Meghan participó en el podcast The Jamie Kern Lima Show. Durante la entrevista, la duquesa de Sussex envió como regalo una canasta con helado orgánico y mermelada casera a Jamie Kern Lima, cofundadora de IT Cosmetics, en un momento de gran estrés familiar.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la tarjeta que acompañaba al obsequio, en la cual Meghan se identificó como "HRH The Duchess of Sussex". Esta frase no pasó desapercibida, especialmente para los medios británicos.

Aunque un portavoz de la pareja confirmó que no usan sus títulos con fines comerciales, el uso del título de HRH despertó las alarmas entre los observadores reales y los críticos de los duques. A partir de su separación de la Familia Real en 2020, Meghan y el príncipe Harry acordaron conservar formalmente sus títulos, pero dejaron de usar el tratamiento de "Su Alteza Real" en el ámbito público y para actividades profesionales.

A pesar de esto, la inclusión del título en la nota, aunque esté fechada hace más de un año y sea destinada a una amiga, ha sido fuertemente criticada por los medios británicos, pues consideran que va en contra del acuerdo con la fallecida monarca.

La amiga de Meghan, Jamie Kern Lima, relató que este regalo llegó en un momento de estrés familiar y lo describió como un gesto lleno de empatía. "Fue como si estuvieras en mis zapatos sin necesidad de que yo dijera nada", dijo emocionada.