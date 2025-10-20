Uno de los periodistas figura de Radio Mitre confesó que no terminó "el secundario"

Un famoso periodista confesó que no terminó el colegio.

Durante una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, Marcelo Longobardi hizo una confesión que sorprendió a muchos de sus oyentes y colegas: el periodista, una de las figuras más reconocidas de Radio Mitre, reveló que nunca terminó el colegio secundario. Además, reveló el motivo de porqué ocultó esto durante casi toda su vida.

“Lo genial del asunto o lo raro es que yo traté de ocultar eso porque me daba vergüenza. Hasta que fui a terapia de más grande”, contó el periodista, quien hoy es una de las voces más influyentes del país. Ante ese comentario, Martin acotó: “Te movías en círculos de gente muy elegante”, a lo que Longobardi respondió con sinceridad: “Yo jamás hablaba... Una parte mía que siempre borré. Nunca dije una mentira tipo que fui a Harvard. Oculté la información inclusive frente a mis hijos porque me resultaba...”.

Luego, profundizó sobre cómo vivió ese proceso y qué cambió en él: “Yo lo confesé. Fue una tragedia personal. La terapia me reconcilió con mi vida y me hizo entender que, en lugar de ser algo ocultable, era una especie de mérito. Habrá sido hace 15 años. Yo ya había hecho radio, pasado por televisión y tenía mi vida casi hecha. Esa noche se lo conté a mis tres hijos”.

Longobardi habló de su vínculo con el colegio y por qué no lo terminó

Tiempo atrás, en una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, Marcelo Longobardi había contado los motivos detrás de su conflictiva relación con la escuela y cómo eso marcó su vida. “Sufrí mucho bullying. Fui a un colegio de curas salesianos, era un lugar jodido, diabólico, complejo”, recordó. “Había una preferencia por los que jugaban bien al fútbol. Si lo hacías, eras Gardel; si no, un idiota. Y yo estaba entre los otros”, explicó. Según contó, la rebeldía fue su vía de escape hasta que, finalmente, lo expulsaron. “A los quince años me echaron. Un día me descubrieron falsificando la firma de mi papá en un parte donde me llamaban ‘el mismísimo Satanás’”, relató entre risas.