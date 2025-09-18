Longobardi reveló la "mentira" más grande de Milei: "Dijo".

El periodista Marcelo Longobardi explicó "una de las grandes mentiras" del gobierno de Javier Milei. Qué dijo Longobardi en el programa que sale por su canal de YouTube.

Al hablar sobre el discurso de Javier Milei en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Paraguay, Longobardi analizó: "Dijo también que en la Argentina era tal el éxito económico del país que los salarios promedio eran 300 dólares al momento de su asunción y ahora son 1.100 dólares en promedio".

"Es una de las grandes mentiras de la vida económica argentina, simulada por la estadística", opinó Longobardi

La explicación: por qué Longobardi habló de una "gran mentira"

"Es cierto que la Argentina hoy paga salarios en el sector formal, naturalmente, de muchos más dólares que hace un año y medio o dos. Eso no tiene sustento, porque no ha habido un aumento de la productividad, de la inversión, de la exportación, que justifiquen este edificio construido con pie de barro", consideró el periodista político.

Para Longobardi, esto que ocurre es "es producto del atraso cambiario". "Esta trampa habitual en un sistema habitual, esta política habitual de Argentina, de simular que somos más ricos atrasando el tipo de cambio y usándolo como ancla anti inflacionaria", siguió y concluyó: "De hecho, me parece que el riesgo país está reflejando, entre otras cosas, este problema de cara al futuro".