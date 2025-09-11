Longobardi destrozó al Pelado Trebucq y a Majul tras la derrota de Milei: "Patético"

Marcelo Longobardi le dio para que tengan a Majul y el Pelado Trebucq.

Marcelo Longobardi se despachó con un durísimo descargo contra Esteban "El Pelado" Trebucq y Luis Majul. Lo hizo tras la derrota de Javier Milei en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, en donde Axel Kicillof fue el gran ganador de la jornada. "Fue patético", expresó el periodista.

"Fue patético ver anoche a los apologistas del gobierno, del delirio, de los malos modos, del insulto pedir moderación. Y pedir por sobre todo que ahora había que hacer política y construir algún nivel de diálogo entre las partes", expresó Marcelo Longobardi. Su editorial fue publicada en su cuenta oficial de YouTube, aunque en X también compartió un fragmento en donde se pudieron ver las caras de Trebucq y Majul.

Continuando con su opinión, Longobardi dijo sobre las elecciones y sobre lo que se vivió en La Libertad Avanza: "Por supuesto, hemos visto una campaña protagonizada por situaciones y personajes inverosímiles. Por ejemplo, en las últimas horas este personaje conocido como el Gordo Dan, el caso de Spagnuolo, las denuncias de espionaje ruso, las censura de la justicia, los manejos económicos, el espionaje".