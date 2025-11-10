Inesperado comunicado de Jorge Rial que sacude a Radio 10: "Con mucho dolor"

La inesperada decisión de Jorge Rial: "Con mucho dolor".

El periodista Jorge Rial comunicó este lunes por la mañana una inesperada decisión que sorprendió a todos. Qué dijo el reconocido periodista en Argenzuela, por Radio 10.

"Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor", expresó Rial en el programa de radio de comienzo de la semana. Desde las redes de Radio 10 lo despidieron con cariño: "¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!".

Luego, el periodista sostuvo: "Primero que nos vamos muy bien, vinieron unos números espectaculares. Armamos un espacio muy bueno, muy bueno para afuera y muy bueno para adentro. Armamos un equipo muy sólido, muy fuerte".

Por qué Jorge Rial deja la radio

Inmediatamente después, Jorge Rial señaló: "Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto, en lugar de parar sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia, para un montón de cosas que necesito hacer".

"Mi decisión tiene que ver con algo muy personal. Costó mucho, agradezco mucho a las autoridades del grupo, que me entendieron. Obviamente que hicieron todo lo posible -y agradezco- para que yo me quedara, me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que yo en los proyectos tengo que estar al 100%, si estoy al 70% o estoy al 50% no le sirve a nadie", concluyó.