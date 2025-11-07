Jorge Rial filtró una charla privada con Cristina Kirchner: “Estoy dolida”

Jorge Rial dio un dato inédito sobre Cristina.

Jorge Rial sorprendió al contar públicamente que mantuvo una reunión privada con Cristina Fernández de Kirchner. Según relató en su programa de streaming Revueltos —que comparte con Viviana Canosa—, el periodista fue convocado por la exvicepresidenta en su casa de San José al 1111, luego de que ella se sintiera afectada por los comentarios que él hizo tras su aparición en el balcón, el domingo de las elecciones legislativas.

“Me llamaron el lunes y me contaron que estaba dolida, no enojada, y que quería hablar conmigo”, explicó Rial, y agregó que él mismo decidió aceptar la invitación para aclarar el malentendido. “Le dije: ‘Sé que estás caliente con lo del balcón’. Y ella me respondió: ‘Caliente, no. Estoy dolida’”, contó.

Durante el encuentro, la exmandataria le explicó los motivos de aquella escena que causó tanta polémica. “Me dijo que tenía varias alternativas: deprimirse o bailar, y que eligió lo segundo. Que estaba triste, pero fue lo que le salió en ese momento”, narró el conductor. Rial, por su parte, reconoció que su reacción fue impulsiva: “La verdad, me hirvió la sangre. No soy un tipo que puede contener cosas cuando hay sentimiento. Le dije que si volviera a pasar, seguramente reaccionaría igual”.

Cómo fue la charla entre Cristina Kirchner y Jorge Rial

En otro tramo de la charla, la líder del peronismo le habría mencionado el nombre de la persona que eligió como su candidato de cara a las próximas elecciones presidenciales, aunque Rial decidió mantener esa información bajo reserva. “Me nombró a alguien, pero no voy a decir quién porque fue en off. Incluso me contó que en la carta que publicó el viernes había un párrafo dedicado a esa persona y que lo borró para evitar conflictos internos”, relató.