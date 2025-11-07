Sorpresa por la renuncia de Jorge Rial: "Consejo médico"

Jorge Rial no seguirá en Argenzuela por temas médicos.

Luego de un infructuoso debut en el periodismo político con TV Nostra, Jorge Rial encontró en Argenzuela (Radio 10) un paso más que sólido en esa temática. Uno que lo llevó a replicar ese mismo ciclo a nivel televisivo, con su homónimo de C5N que es también un éxito en la grilla.

Si bien tomó aún mayor notoriedad con el producto dentro del Grupo Indalo, nunca se despegó de su labor radial, aunque esto comenzó a hacer cuesta arriba cuando empezaron a presentarse sus problemas de salud: el infarto agudo de miocardio que sufrió en abril del 2023 en Bogotá fue el principio, aunque fueron recientes cuadros de anemia los que atentaron contra su presencia en emisiones recientes.

Jorge Rial conduciendo Argenzuela por Radio 10.

"Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia. Estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo", expresó el miércoles 29 de octubre, luego de que el día anterior se lo viera notablemente diezmado en lo físico y anímico. "No estás en condiciones de hacer el segundo turno", le señalaron al periodista los profesionales de la salud. Y ha decidido tomar una decisión por el bien de esta última.

Jorge Rial renunció a Argenzuela por Radio 10

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), "el que termina en diciembre su ciclo en Radio 10 es Jorge Rial". "Va a seguir atado al Grupo Indalo con su programa Argenzuela (C5N), que le va muy bien. Le va muy bien en la radio pero querrá bajar los decibeles", añadió.

Por otra parte, Pablo Layus fue aún más puntual y deslizó que el último programa va a ser el 15 de diciembre, motivado por "un consejo de su médico de descansar un poco más, no tener mucho trabajo como lo estaba haciendo, más cuando había recibido el ofrecimiento de hacer algo en Canal 9 con Bendita", al cual "él dijo que no"