La inesperada predicción de Jorge Rial sobre el futuro de Lionel Messi.

En una revelación que tomó por sorpresa a sus oyentes y a todo el mundo del deporte, Jorge Rial aseguró en su programa Argenzuela (Radio 10) que Lionel Messi podría convertirse en el futuro presidente de la FIFA. Según el periodista, esa sería la próxima gran meta del astro argentino y su familia una vez que finalice su carrera como jugador profesional.

“Messi va a ser presidente de la FIFA”, lanzó Rial sin dudar, durante una charla con Mauro Federico y Nacho Genovart, colaboradores de su ciclo radial. El conductor explicó que el entorno del futbolista, encabezado por su padre Jorge Messi, ya estaría evaluando la posibilidad de proyectar a Lionel hacia la dirigencia internacional.

“La FIFA tiene más países afiliados que la ONU, maneja miles de millones de dólares y es una de las instituciones más poderosas del planeta. Si Messi cumple ese objetivo, estaría al frente de una de las economías más grandes del mundo”, remarcó Rial. Su compañero Mauro Federico intentó relativizar la afirmación al recordar que “Gianni Infantino habla ocho o nueve idiomas y Messi solo el castellano”.

Qué dijo Mauro Federico sobre la bomba de Rial

Durante el mismo programa, Mauro Federico se mostró sorprendido por la afirmación de su colega, aunque admitió que no le parece descabellada. “Messi podría lograrlo si quisiera, tiene todo el respeto institucional, político y deportivo. Nadie en el fútbol mundial genera tanta unanimidad como él”, sostuvo. El columnista agregó que la idea no sería inmediata, pero que “el clan Messi ya piensa en el legado más allá de la cancha”.