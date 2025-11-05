Jorge Rial advirtió a Javier Milei sobre qué pasará si no es reelegido.

Mauricio Macri exteriorizó a través de sus redes sociales un nuevo roce que tuvo con Javier Milei, luego de que este último se decantara por Manuel Adorni como su nuevo jefe de gabinete, tras la salida de Guillermo Francos. "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa", expresó el expresidente.

"El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro", concluyó, en declaraciones que fueron materia de análisis.

Mauricio Macri dejó entrever un nuevo roce entre él y Milei.

Jorge Rial y la comparación entre Macri, Cristina y Milei

Jorge Rial se hizo eco de las palabras del exmandatario y realizó su propia lectura en Radio 10: "El tipo (Macri) creía que era interminable, intocable. Hasta que llegó este loco (Milei), que se caga en todo y que también va a pasar por esto". Tras ello, se dirigió puntualmente al actual jefe de gobierno.

"Milei, mirá a Tinelli; a Macri y a Cristina. Para que veas todos los que estuvieron en el poder de verdad en esta Argentina, fijate donde están. Te digo Milei, más tarde que temprano o más temprano que tarde, tu destino es uno de los dos: o terminar en cana, o lapidado por quienes vos dejaste en el camino", sostuvo.

"No vaya a ser que alguno que dejaste en el camino este fin de semana sea el que te ponga el último clavo en el ataúd", concluyó el trabajador de prensa.