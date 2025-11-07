Esmeralda Mitre contó qué le dijo Cristina sobre la "renuncia" de Milei.

La accionista del Diario La Nación Esmeralda Mitre contó qué le dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre la "renuncia" del presidente Javier Milei. Mitre visitó a la expresidenta semanas atrás en San José 1111, donde CFK cumple con su prisión domiciliaria.

"Se habló muchísimo de lo que estaba pasando en el país. En ese momento justo estaba todo el mundo preguntándose si iba a renunciar Milei, si no iba a renunciar, que si renunciaba qué pasaba. Y todas estas eran las preguntas que nos hacíamos mientras charlábamos. 'No, pero si renuncia asumiría Villarruel y si no asume Villarruel tendrían que ir a elecciones'", recordó Esmeralda Mitre sobre su charla con Cristina. "Esto que dicen que hay un golpe, que están preparando un golpe... Todo esto que dice (Milei) y toda la gente que lo apoya está diciendo", siguió en diálogo con C5N.

Luego, la accionista de La Nación expresó: "De golpe no tiene nada, porque hay una cosa mucho más normal y cotidiana en la charla con Cristina e incluso con Eduardo Valdés, una gran persona, cultísima y de gran apoyo para Cristina, con un corazón gigante. Discutían entre ellos qué podía pasar si pasaba esto, pero para nada. Ella decía 'si llega a pasar todo esto, sería de vuelta lo que pasó con De la Rúa, sería un desastre para el país'. No es que ella lo está deseando. Ella desea que este gobierno termine su mandato, para nada esto de que es un golpe como dice el presidente Javier Milei. Puedo dar fe de eso", continuó.

Cómo es CFK para Esmeralda Mitre

"Yo tengo una gran admiración hacia ella como mujer, como persona y como ser humano. Cuando la conocés, todavía más eso sucede", explicó Esmeralda Mitre en la entrevista, en la que aseguró que CFK hace "todo lo contrario" a la "ostentación".

Asimismo, opinó: "Es una persona muy humana, tiene mucha humildad en el alma, tiene un gran corazón. Cuando nos pedimos perdón las dos me dijo 'Esmeralda, no hay paz sin guerra', que es una frase de la biblia".