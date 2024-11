Esmeralda Mitre: "En otro país, los Sagiuer ya estarían todos presos"

La accionista del diario La Nación Esmeralda Mitre apuntó contra los accionistas mayoritarios del medio, Julio y Claudio Saguier. En diálogo con El Destape 1070, Mitre opinó: "En otro país los Saguier ya estarían todos presos".

"Mi padre, Bartolomé Mitre, falleció en 2020 y nosotros, mi familia, tenía el 39% de las acciones de la Sociedad Anónima. Antes, teníamos el 51% y la mayoría. Una hermana y un hermano de mi padre vendieron sus acciones a mis primos, los Saguier, porque no se puede vender las acciones a nadie que no tenga el apellido; los Saguier son Saguier-Noble-Mitre, tercer apellido, son primos, fueron formados por mi padre. En el mundo de Shakespeare, en el mundo de las letras, se llama ‘matar al rey’. Vendieron a escondidas de mi padre y le dieron la mayoría a los Saguier", explicó Mitre.

Y siguió: "De un día para el otro, los Saguier traicionaron a mi padre porque fueron formados por él e iban a comprarlo juntos a lo que mi tío quería vender". "A esto también está la muerte de mi tío, Luis Emilio, quien vendió las acciones. Eso es importante porque, como las acciones no se terminaron de pagar, hay un rumor de que ese asesinato también tendría que ver con todo este entramado de esta historia", agregó.

"Yo soy, hoy, presidenta de la Sociedad Anónima de La Nación, de nuestros hermanos, que somos mi hermano Bartolomé Mitre, que es director del diario, Rosario Mitre y yo. Yo soy la mayoritaria de nosotros 3 porque Dolores Mitre cedió las acciones, Nequi (Gallotti), que es la viuda de mi padre, y mi hermano más chico, Santos, el hijo de Nequi, cedieron los dos las acciones y me las cedieron a mí, no a mis hermanos, por ende, yo soy la mayoritaria de ese equipo accionario. Ese equipo accionario es el 39%, que es la cantidad exacta que necesitaba papá para hacerle frente editorialmente a los Saguier y que La Nación no sea el pasquín que es hoy", continuó.

Para Esmeralda Mitre, "C5N es un diario liberal al lado de La Nación" actualmente. Además, contó que Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, era "un aprendiz" de su padre, pero "lo traicionó".

Por otra parte, la accionista de La Nación, que se definió como "peronista", dijo que tiene "la vocación" de incursionar en política. "Me han ofrecido ser política de casi todos los partidos, pero yo no estafo moralmente a la gente", agregó.