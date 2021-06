Estalló un nuevo conflicto en Pol-Ka a semanas de volver a El Trece

Adrián Suar vuelve a la pantalla, pero debiéndole dos meses de sueldo y la obra social a una treintena de empleados.

Con bombos y platillos Pol-ka está anunciando su vuelta a la pantalla de El Trece con la grabación de "1-5/18, Somos Uno", la nueva apuesta de Adrián Suar para darle una mano a El Trece con su crisis de rating. Pero mientras desembolsa en actores como Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe, le debe dos meses de salarios y obra social a una treintena de empleados.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, la productora creada por Adrián Suar y que ahora controla el Grupo Artear, amenazaron con dejar sin trabajo a más de 300 trabajadores. Si bien muchos mantuvieron su fuente de trabajo, sufrieron descuentos considerables en sus salarios mientras que otros aceptaron retiros "voluntarios" que impuso la empresa que no tardó en culpar al kirchnerismo de los "gastos" que no quería enfrentar.

Con la noticia de que "El Chueco" vuelve a la pantalla, se desmanteló una grave situación a sus espaldas: casi 30 empleados no fueron convocados a trabajar, ni cobraron los sueldos de abril y de mayo. En diálogo con BigBang News, Gerardo Prado, trabajador de la productora y delegado gremial del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) explicó: “Lo que sucede en Pol-ka es que la empresa retomó su actividad hace un par de meses. En ese sentido, fue reincorporado el 80% de la planta y después hay una treintena de compañeros que están sin actividad, sin cobrar el salario, sin obra social”.

"No nos han pagado los salarios de abril, ni de mayo. Y no nos asignan tareas fundamentalmente", denunció Prado. "Nos dicen que no hay funciones para asignarnos. No hay funciones después de años de trabajo. En mi caso, tengo muchos años de hacer la misma función y muchos más años del tiempo que llevo como delegado", agregó el ambientador del set al tiempo que denunció que las causas para no darles trabajo no son reales, dado que la productora vuelve a la pantalla y que las incorporaciones a la producción son personal contratado.

La nueva idea de Suar para recuperar el rating de El Trece

Mientras tanto, Adrián Suar se vanagloria con la nueva ficción de Pol-ka que está cada vez más cerca de su estreno en la pantalla de El Trece. Se trata de La 1/5/18, somos uno, donde, una vez más, actores como Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Agustina Cherri volverán a las pantallas de las que nunca se fueron.

En otro orden, el productor redobla la apuesta con dos artistas de la movida tropical: Ángela Leiva y El Polaco a quienes se sumarán los grandes actores Leonor Manso, Leticia Bredice, Romina Gaetani, Maxi Ghione, Luciano Cáceres y Rolly Serrano y una estrella del cine y la TV paraguaya, Lali González.