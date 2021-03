Nancy Dupláa se definió a sí misma como "re kirchnerista" en varias oportunidades y siempre se mostró interesada en la política argentina en general, por lo que en el programa Pampita Online que se emite por el canal Net TV la consultaron acerca de si alguna vez pensó en empezar una carrera allí y ni siquiera dudó para responder: “No, para nada. Por ahí desde este lugar comunicamos mejor. Uno viene de otro palo, mi oficio es ser actriz y desde ese lugar puedo opinar, pero no dejo de ser una persona común”.

Nancy Duplaá respondió si se meterá en la política o no.

Justamente con relación a las agresiones que sufre permanentemente en las redes sociales por autodenominarse "K", fue contundente: “Me dio otra fortaleza. Cuando ese odio deja de impactarte, ahí sos más fuerte que ellos. Hay una parte de la sociedad que es muy intolerante y no acepta la inclusión ni tantas cosas que para nosotros son vitales. Ese sector es intolerante y no quiere que se abran los derechos para todos”.

Ya con respecto a la falsa denuncia de Beatriz Sarlo sobre el supuesto ofrecimiento de vacunas irregulares para ella contra el coronavirus, Dupláa opinó: “Los medios de comunicación están tomando una parte muy importante, que es mandar otro tipo de mensaje. Hay que bajar la locura, no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento porque pone veneno en la gente. Hay periodistas que dicen ´este país está acabado´ y no se puede poner ese nivel de emocionalidad ante una noticia. Hay irritación en la gente por estas cosas, por el poder de la comunicación. Lo que me pasó con este tema es que a Sarlo, a quien respeto, le ganó la bronca, el gorilismo, y ensució y manoseó un momento donde se necesita paz”.

La relación de Nancy Dupláa con Pablo Echarri

La reconocida actriz describió cómo es el día a día con su marido y colega: “A mí me empiezan a gustar los cambios internos, que deje ciertos vicios para construir una familia, que eso pase me enamora. Cada día uno va apostando a más, los cambios tienen que ser profundos. El tema es la conversación en la pareja”.

“Él sabe poner ciertos límites, yo le dejé esa tarea. Los primeros tiempos eran difíciles, yo soy una mina que vengo del barrio y ciertas cosas se arreglan de cierta manera. Si no estás muy preparado para bancar, las imágenes no las ves. En general, ninguno de los dos las ve. Pero te la bancás porque el proyecto personal nuestro es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda suceder y si sucede, porque somos humanos y sucede, hay que reformular y hablar. Por suerte no nos pasó hasta ahora”, completó.