Una dupla infernal: Carrio y Lanata, los invitados que Andy jamás pudo conseguir.

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con su clásico PH: Podemos Hablar, con invitados de lujo: Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli dieron inicio al 2021 junto al conductor. Pero días atrás, el periodista reveló que hay dos nombres que quizás nunca pisen el programa: Jorge Lanata y Lilita Carrió.

Al parecer, no todas las personas sienten gratificación de aparecer en Podemos Hablar y así lo dejó expreso Kusnetzoff en una charla íntima con Clarín en la que admitió los dos invitados que se negaron a participar: la exdiputada macrista Lilita Carrió y el periodista de Radio Mitre Jorge Lanata. Acto seguido, el conductor que goza de buenos números en la señal de las tres pelotas explicó las razones detrás de los rechazos.

"Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló. Del lado de Lanata, el periodista argumentó que, al tener contrato de exclusividad con El Trece "es muy complejo que pueda ir a la señal vecina" como invitado.

"Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", indicó Andy en la charla.

Por otro lado, en una reciente nota con Ciudad Magazine, Kusnetzoff confesó quienes serían sus entrevistados soñados: “¿Soñando? Ok: Cristina (Kirchner), (Mauricio) Macri, (Emanuel) Ginóbili, (Leo) Messi, (Diego) Simeone”.

"Hay favoritismos y calentura": Vero Lozano desató la interna en Telefe por los cambios de horarios

Verónica Lozano usó su característico humor para hacerle un contundente pase de facturas a Telefe por el constante cambio al que han sometido a su programa, Cortá por Lozano, durante estos años. La situación se acentuó con la llegada de Florencia Peña con Flor de Equipo, lo que llevó al canal a reformular su grilla.

La batalla por el rating genera movimientos en las grillas de los canales para reforzar sus productos. Cortá por Lozano, el ciclo conducido por Verónica Lozano en Telefe, no se escapó a los cambios, ni al enojo de la conductora, quien hizo catarsis en vivo días atrás.

El momento fue recogido por Rodrigo Lussich y expuesto en El Show de los Escandalones (América). Con Andy Kusnetzoff de testigo, Lozano disparó contra comandado por Guillermo Pendino y Dario Turovelzky. "Cinco años, papito, todos los días mi amor. Nos ponen, nos sacan, nos sacan, nos ponen. Nos ponen 14.45, 15.24, 16.25… El otro día le dije a la nena (su hija Antonia) que salía del trabajo a las 16, y me dijo ‘mejor mamita, más temprano’”, lanzó mientras el resto del panel se descostillaba de risa ante el conductor de Podemos Hablar asombrado.

Al referirse al tema, Lussich dijo: "Hay favoritismos y calentura de Verónica Lozano por el corte de horarios a su programa que cada vez le dejan menos, en destaque a Florencia Peña, a quien cada vez le dan más espacio con un programa muy similar al de Verónica pero más temprano". "Esta es una interna que visto al aire es graciosa, pero puertas adentro es un escándalo", indicó el conductor de Intrusos.