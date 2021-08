El desconocido calvario que vivió Claudio Rígoli: "Yo era muy chico"

El periodista Claudio Rígoli fue al programa de Andy Kusnetzoff por Telefe y se quebró al recordar las muertes de su padre y su hermano. "Algunas preguntas me quedaron", reconoció.

Esta vez, el que se emocionó en vivo en PH (Podemos Hablar, Telefe) fue Claudio Rígoli al recordar a su padre y a un hermano ya fallecidos. "Tuve dos golpes duros en la vida", reconoció, entre lágrimas, el periodista de 61 años en el comienzo de su testimonio; mientras Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados escuchaban atentamente.

Cuando fueron al habitual "punto de encuentro" que propone el programa de Telefe, en el que cada invitado sueña con "volver el tiempo atrás" hacia algún momento puntual de su vida, el "Conde" profundizó: "Con respecto a mi hermano, volvería a ese fin de semana antes de su muerte para pasar al menos dos horas con él".

"Y a mi padre… Por algunas preguntas que me quedaron", detalló Rígoli en el momento en el que quebró en llanto. Sin embargo, para ayudarlo, el líder de PH le dijo: "Te doy tiempo para que te recuperes. Es un tema lo de tu padre, está bueno estar al día, uno nunca sabe. Con decir las cosas... ¿Qué preguntas te quedaron?".

"Parece una nimiedad, una vez lo escucho diciendo ‘uno se va de esta vida y se lleva cosas a la tumba’... Me quedó, nunca le pude preguntar. Por momentos pienso que puede ser una nimiedad o algo muy profundo también, yo era muy chico", respondió el presentador de El Nueve y C5N.

Además, con relación al deceso de uno de sus siete hermanos, Rígoli señaló: "´Charly´ murió en el ‘88 a los 32 años. A los seis meses confundieron una meningitis con un empacho, estuvo cuatro meses en el Hospital de Niños y quedó con cierta discapacidad".

"Tuvo una experiencia de vida fenomenal, tenía cierta discapacidad mental, pero por otro lado era brillante. Yo tiraba 25 lápices en la mesa y escondía uno, y él al instante me decía ‘falta el marrón’. Un día voy a escribir un libro sobre eso", amplió el conductor, visiblemente dolido.

La inesperada confesión de Claudio Rígoli en PH

Cuando Kusnetzoff le preguntó si había tenido una "propuesta indecente" por su condición de galán, el "Conde" sorprendió: “Una vez una mujer me ofreció un BMW. Dije que no por dos cosas: una es que no manejo, siempre me llevan”, bromeó entre risas.

Y, ya con un tono más serio, completó esta curiosa anécdota: “Me resultó chocante, me pegó mal, y la verdad que no... También me parece chocante de parte de un hombre cuando lo hace con una mujer. Me parece detestable, pero sí, he tenido propuestas así. De hombres también”.