La pregunta de Juana Viale por la que quedó en ridícula con un periodista de C5N: "No estoy de acuerdo"

Una vez más, y lejos de mostrarse imparcial en su rol de entrevistadora, Juana Viale realizó una pregunta con el objetivo de tratar de dejar mal parado a Claudio Rígoli, periodista de C5N. Durante la emisión del programa del último sábado 19 de junio, le hizo la siguiente consulta: "Claudio, vos trabajás en C5N, que es una emisora bastante oficialista, ¿no?".

Mientras tanto, la periodista de Intratables Carolina Losada, quien hace poco fue confirmada en el macrismo como candidata en Santa Fe para las próximas elecciones legislativas, escuchaba atentamente la conversación. Rígoli, que conduce hace varios años el noticiero del mencionado canal, le marcó la cancha a Juanita y resaltó: "A mí no me vienen a decir al oído: 'Tenés que decir cualquier cosa'".

"Siempre tuve el respaldo de los 34 años que hice en Canal 9. Ven mi programa en pantalla y pueden ver cómo me he comportado en los 34 que estuve en el canal. Yo puse al aire a C5N, hace 14 años, cuando Daniel Hadad era el fundador y el dueño, y me dio el privilegio de ponerlo al aire", agregó el reconocido periodista.

Asimismo, el conductor del noticiero de C5N dejó en claro que siempre se comportó a la hora de comunicar y que siempre intentó ser imparcial: "Yo tuve un comportamiento en pantalla, en donde cumplía con mi función periodística. No iba para un lado ni para el otro porque no es mi función, desde mi rol de periodista o conduciendo un noticiero de noticias, darle beneficio a uno o a otro porque estoy traicionando a la persona que me está viendo".

Por otra parte, y pese a que Carolina Losada estaba presente en la mesa, disparó: "Tampoco estoy de acuerdo con el periodismo militante. Para eso, metete en política y sé militante. El periodismo es periodismo y tenés que mostrar allí las dos, tres o cuatro caras con una cara determinada. Eso enriquece a nuestra vida en sociedad y nos ayuda a no caer en la desesperanza, el miedo y el temor que van achicando la vida de una sociedad".

Cómo fue la pelea por el rating entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff en la noche del sábado 19 de junio

El pasado sábado 19 de junio, PH Podemos Hablar, -programa conducido por Andy Kusnetzoff- mantuvo un promedio mejor que Juana Viale, que estuvo al frente de La Noche de Mirtha Legrand. Si bien las cifras aún no están claras, el ciclo de Telefe tuvo un puntaje mínimo de 10 puntos y alcanzó los 11.8. En tanto, la propuesta de El Trece llegó a los 7.7.