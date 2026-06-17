Pelo largo en pocas semanas: cómo hacer un shampoo casero para que te crezca el cabello.

Hay un shampoo casero que podés preparar en casa para que te crezca el pelo en pocas semanas. No es necesario que gastes de más en productos de peluquería caros que prometen ayudarte a que el cabello te crezca. Hay muchos ingredientes naturales muy beneficiosos para la salud capilar que te pueden dar los mismos reusltados.

"Este es uno de los secretos más poderosos de las mujeres de la India para tener un cabello largo, suave y brillate. Realizá este procedimiento al menos una vez a la semana. En poco tiempo vas a ver los resultados", asegura la cuenta Receta Ancestral, que comparte diferentes tips y recetas caseras de belleza. Lo mejor es que solamente necesitás tres ingredientes que seguro tenés en casa.

Cómo preparar un shampoo natural para que te crezca el pelo

Ingredientes

Shampoo de tu preferencia.

Azúcar.

Café.

Preparación

Verté en un recipiente shampoo de tu preferencia. Agregá una cucharada de azúcar y una cucharada de café. Aplicá sobre tu cabello, con el cuero cabelludo húmedo. Da suave masajes por cinco minutos.

Por qué estos ingredientes ayudan a que te crezca el pelo

El azúcar y el café son dos ingredientes que suelen utilizarse en tratamientos capilares caseros porque ayudan a exfoliar suavemente el cuero cabelludo. Al eliminar restos de grasa, células muertas y residuos de productos, favorecen que los folículos pilosos se mantengan limpios y en mejores condiciones para el crecimiento del cabello.

Además, el masaje durante la aplicación estimula la circulación sanguínea en la zona, lo que puede contribuir a que los nutrientes lleguen con mayor facilidad a la raíz del pelo. Por otro lado, el café contiene cafeína, un compuesto que ha sido estudiado por su posible efecto estimulante sobre los folículos pilosos. Algunas investigaciones sugieren que la cafeína podría ayudar a prolongar la fase de crecimiento del cabello y favorecer su fortaleza.

Para mantener un cabello sano y favorecer su crecimiento, los especialistas recomiendan llevar una dieta equilibrada, evitar el uso excesivo de herramientas de calor y mantener una adecuada higiene del cuero cabelludo. Los tratamientos caseros pueden complementar estos cuidados, pero no reemplazan las recomendaciones médicas ni los tratamientos indicados por un profesional.