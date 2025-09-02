El influencer Javi Ponzo recomendó la serie Furia.

El influencer de series y películas Javi Ponzo hizo una nueva recomendación en su cuenta de Instagram, en alusión a una miniserie española de ocho capítulos. Se trata de Furia, el producto disponible en HBO Max que tiene atrapados a miles de usuarios de la plataforma.

La argentina Cecilia Roth es una de las protagonistas de esta creación que refleja en cada capítulo diferentes injusticias sociales que son enfrentadas por las protagonistas. El resto del elenco está compuesto por Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza y Pilar Castro, dirigidas por el creador de la ficción, Félix Sabroso, y Jau Fornés.

"Furia arranca super potente y a mi parecer, se debilita en los últimos episodios, de hecho el final me pareció cero atractivo. Más allá de mi opinión, mirala y sacá tus propias conclusiones", comentó Javi Ponzo en el pie de foto de su publicación de Instagram, en referencia a su análisis de la miniserie española disponible en HBO Max.

Ponzo relató la trama de la serie y sostuvo: "Cinco mujeres al límite pronto sacarán a la justiciera que llevan dentro, dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Estas cinco mujeres llegan al límite y planean venganzas, pero ni ellas mismas se salvan de la quema en esta sátira contemporánea. Si ya la viste, contame que te pareció. Te leo".

Actrices principales de la serie Furia.

La sinopsis oficial de la miniserie Furia

"Marga es una artista esnob cuyo marido, un directivo de televisión, ha dejado embarazada a la asistenta. Vera, su amiga y cocinera mediática, pierde su restaurante por culpa de un crítico. Nat, dependienta de moda, se siente amenazada por la llegada de empleadas jóvenes. Adela, madre de la asistenta, será desahuciada junto a su madre. Victoria, una ex actriz de cine erótico, cae en un engaño tras creer en un regreso. Estas mujeres llegan al límite y ejecutan venganzas en una sátira feroz donde ni ellas mismas se salvan", reza la sinopsis oficial de Furia, disponible en HBO Max.

Elenco de la serie Furia