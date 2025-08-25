Amazon Prime Video tiene en su catálogo a la secuela de un clásico colombiano.

El catálogo actual de Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a la secuela uno de los clásicos de las telenovelas latinas de los 2000: Betty La Fea, la historia continúa. Se trata de una serie estrenada el año pasado y ya tiene dos temporadas, protagonizadas por los mismos actores que su versión original.

Yo soy Betty la Fea fue la novela que se estrenó en 1999 y se convirtió de inmediato en un éxito en los países de habla hispana. De ese modo, la llegada de su secuela, de nuevo protagonizada por Ana María Orozco, también fue un suceso en las plataformas: está en el puesto 6 de lo más visto en Amazon Prime Video en Argentina.

La secuela de Yo soy Betty, la fea ocupa el tercer lugar en el ranking de Amazon Prime y se centra en la vida de Beatriz Pinzón veinte años después. Muestra cómo Betty, ahora adulta y madre, debe lidiar con la compleja relación con su hija Mila y con Armando, de quien está separada tras descubrirlo en una situación que reavivó viejas heridas. La trama mezcla el drama familiar con las intrigas en la empresa textil Ecomoda, donde enemigos del pasado resurgen para poner a prueba a Betty en lo personal y en lo profesional.

Sinopsis de Yo Soy Betty La Fea

"Beatriz Pinzón Solano es una brillante economista con maestría en finanzas; solo tiene un defecto: es fea. Todo cambia cuando comienza a trabajar en Ecomoda, una de las empresas más grandes del país, donde conoce y se enamora de Armando Mendoza. Esta vez la vida le dará una segunda oportunidad para demostrar que puede convertirse en la mujer más deseada y amada del mundo., reza la sinopsis oficial de Yo Soy Betty La Fea en Amazon Prime.

Elenco principal de la secuela de Betty La Fea