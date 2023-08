URGENTE Paro de colectivos HOY: líneas sin servicio y demoras

La UTA anunció un nuevo paro de colectivos para este martes 8 de agosto: dónde, qué líneas suspenderán su servicio y a qué hora.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) decretó paro de colectivos para este martes 8 de agosto. Esta nueva medida de fuerza se suma a la del pasado lunes 7 de agosto, que amenazó a miles de ciudadanos de la provincia de Santa Fe, aunque finalmente no se concretó. Una vez más, los argentinos que utilizan el transporte público para movilizarse por el país deberán buscar alternativas para llegar a sus trabajos. En qué zonas y a qué hora se cortará el servicio.

Según se informó a través de un comunicado, este paro se extenderá hasta que las empresas de colectivos paguen a los choferes el monto adeudado. Esta medida comenzó a las 00:00 horas y afectará tanto a servicios de media distancia como aquellos de corta distancia que no hayan cumplido con el último acuerdo salarial.

Dónde habrá paro de colectivos este martes 8 de agosto y en qué horarios

El paro de colectivos de este 8 de agosto afectará a la provincia de Misiones. Esta medida de fuerza regirá sobre todas aquellas líneas en las que sus choferes no hayan recibido los aumentos salariales correspondientes. En la ciudad de Posadas, las líneas de la empresa Don Casimiro no prestarán servicio. Por otro lado, sí lo harán las de Bencivenga, con las líneas 16, 14, 28 y 23. Según informó el gremio, la medida podría extenderse hasta el jueves 10 de agosto, en caso de que las empresas no cumplan con el pedido.

El pedido de la UTA por el cumplimiento del aumento salarial

El pasado 7 de julio, la UTA emitió un comunicado en el que detalló el incumplimiento salarial por parte de las empresas de colectivos. En aquel documento, el gremio reclama un aumento escalonado de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre.

Asimismo, solicitan un aumento de los viáticos de $1.997 en julio, $2.176 en agosto y $2.372 en septiembre. "Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio", señalaron.

Además, indicaron que el incumplimiento está vigente "en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán". "Lamentamos el prejuicio que se ha generado por un pequeño grupo que responde a los intereses empresarios de DOTA. Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento", cierra el comunicado.