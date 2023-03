Cuántos años tiene Nicolás Cabré y cuántos hijos tiene

Nicolás Cabré es un reconocido actor argentino. Cuántos años tiene y cuántos hijos tiene.

Nicolás Cabré es un destacado actor argentino que obtuvo un importante reconocimiento luego de haber interpretado a diversos personajes en importantes telenovelas de la televisión argentina como Carola Casini, Gasoleros, Son amores, Sin Código, Por amor a vos, entre otras producciones. El nacido en Mataderos tiene un extenso historial amoroso, en el cual, cuenta con la presencia de Rufina, su hija.

¿Quién es Rufina, la hija de Nicolás Cabré?

Cabré nació en Mataderos el 6 de febrero de 1980 y a pesar de su larga lista de ex parejas tiene sólo una hija, junto a la China Suárez, que actualmente tiene 9 años. Rufina, con el paso de los días, es la compinche ideal de su madre, quien comparte varios de sus momentos diarios en las redes sociales.

En principio, Nicolás no estaba de acuerdo con que se conociera el rostro de su pequeña en Instagram, pero en la actualidad el asunto es diferente, porque la ex pareja comparte constantemente sus más tiernos instantes.

Cabré y su relación con la China Suárez

Nicolás es uno de los actores más populares que tiene el país. Es una persona que poco comparte sus aspectos íntimos y en charla con Dante Gebel habló sobre la relación que tiene con su hija y con la madre de su hija, la China Suárez. “Es mi compañera y la luz de mis ojos”, dijo.

Cabré contó que la crianza de la niña no ha sido un asunto sencillo debido a que sus padres se encuentran separados. “La China es la mejor mamá que pueda tener mi hija y hacemos un equipo fenomenal. Incluso, estaba hablando con ella antes de entrar a la entrevista”, aseguró en aquella charla.

“Vos dirás que se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, que me banca, me escucha, se banca reuniones. Hacemos cosas, nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”, puntualizó.

Su último vínculo sentimental

Hasta hace poco, el actor tuvo una relación con Laurita Fernández luego de atravesar una fuerte crisis. La pareja tuvo muchísimos problemas durante la cuarentena y esto generó una ruptura en una relación que no duró más de tres años

“Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", contó la conductora luego de haber estado en pareja con Cabré.