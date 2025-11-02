Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su separación: "No ha sido por"

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su separación: "infidelidad".

Lamine Yamal confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole, con quien tenía una relación desde mediados del 2025. Tras pocos meses, el vínculo se rompió y el amor pareciera haber llegado a su fin, al menos así lo dejó en claro el futbolista del Barcelona FC en el programa de televisión español D Corazón.

"No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya", reveló ante el programa emitido por RTVE, dejando de lados los rumores de terceros en discordia que comenzaron a circular en redes sociales durante la última semana. Y es que se había especulado con un affaire por parte del joven durante una fiesta en Milán: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona". Finalmente, enfatizó: "Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación".

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron.

Por el momento la cantante argentina no salió a dar declaraciones. Lo más probable es que hable de la ruptura a través de sus redes sociales, por lo que los fans permanecen atentos a cuando esto suceda.

¿Cómo se conocieron Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Lamine Yamal y Nicki Nicole se conocieron durante una exclusiva fiesta. El joven futbolista del Barcelona, considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo, celebró su cumpleaños número 18 en julio pasado con una fiesta a la altura de su creciente fama. Entre los invitados destacados se encontraba la cantante rosarina, que fue una de las artistas elegidas para animar la noche con su show.

El encuentro entre ambos no pasó desapercibido. Según testigos, la química fue inmediata y, poco después, comenzaron a circular los primeros rumores de una posible relación.

Con el correr de las semanas, las especulaciones se confirmaron: Yamal y Nicki fueron vistos juntos en distintas ocasiones, desde cenas privadas hasta eventos públicos. Desde el momento cero fueron una de las parejas más mediáticas de este 2025, por lo que su separación fue pronosticado por varios, incluyendo, a Mhoni Vidente.