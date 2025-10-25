Amor y riqueza es una serie turca que arrasa en Netflix.

Netflix tiene entre sus series más vistas a una propuesta turca que bate récords de reproducciones en la plataforma, dada su historia atrapante. Se trata de Amor y riqueza, una ficción de ocho episodios que aborda temas como la pasión en los vínculos y las traiciones, ambientada en Estambul.

Si bien la serie trata temas como el amor y el desamor, también aborda otras complejidades como el poder, el dinero, la ambición y las cosas que algunas personas llegan a hacer por ellos. Amor y riqueza está protagonizada por un elenco de primeros actores turcos: Asli Enver, Engin Akyürek y Serkan Altunorak.

Amor y riqueza tiene una trama que pone en discusión el choque entre dos tipos de riqueza: el nuevo rico y aquellos cuyas familias son acomodadas desde varias generaciones antes que ellos. La historia se basa en la vida de un magnate que consiguió su fortuna por su trabajo y su visión para los negocios que se mete en la élite de Estambul. Además de esas cuestiones sociales, el filme tiene una gra historia de amor en el centro de su trama.

"La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul", reza la sinopsis oficial de Amor y Riqueza, escrita en la plataforma de Netflix, desde donde indicaron que se trata de una serie apta para mayores de 16 años.

Escena de Amor y riqueza.

Elenco completo de Amor y riqueza, la serie disponible en Netflix

Asli Enver

Engin Akyürek

Serkan Altunorak

Ismail Demirci

Dolunay Soysert

Taro Emir Tekin

Zeynep Oymak

Selin Sekerci

Sedef Avci

Ahmet Utlu

Un documental imperdible en Netflix

La producción titulada La Vecina Perfecta es un documental estadounidense estrenado en 2025, bajo la dirección y producción de Geeta Gandbhir. El film reconstruye el asesinato de Ajike Owens a partir de grabaciones auténticas registradas por cámaras corporales de la policía, y explora en profundidad las disputas y tensiones vecinales que culminaron en ese desenlace fatal.

La película debutó mundialmente el 24 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde obtuvo el Premio a la Dirección. Más tarde, tuvo un estreno limitado en salas de Estados Unidos el 10 de octubre, y pocos días después, el 17 de octubre, fue incorporada al catálogo global de Netflix.