Tiene cuatro episodios y es mega maratoneable: la serie top 1 de Netflix para ver el fin de semana.

El fin de semana dice una vez más presente, y que mejor que disfrutar del descanso haciendo una maratón en Netflix. Si de maratones hablamos, El Monstruo de Florencia es ideal. Y es que esta serie que se convirtió en la más vista del momento en la plataforma del gigante del streaming, tiene tan solo cuatro episodios, de aproximadamente una hora cada uno. Asi que, si no tenés ningún plan para el sábado y el domingo, ahora ya sabés que hacer.

No es casualidad que esta serie se haya posicionado tan alto en el catálogo de la "N" roja. El motivo de su popularidad radica en su trama: sigue el caso del asesino serial (o los asesinos) de ocho crímenes dobles en Florencia, Italia. Ya todos sabemos que uno de los preferidos de los usuarios de la plataforma son las series de asesinos seriales, y si esto se combina con una buena dirección en manos de Stefano Sollima, el resultado es una joya.

¿De qué trata El Monstruo de Florencia?

El Monstruo de Florencia es una serie de cuatro episodios que sigue a un asesino serial cuyas víctimas son parejas jóvenes. Al estilo slasher, esta historia sigue un caso real que aterrorizó a los italianos entre 1968 y 1985. Lo más interesante de todo, es que en realidad no se sabe con exactitud si se trataba de una persona o de varios homicidas.

El Monstruo de Florencia: una historia verídica

Si bien El Monstruo de Florencia es una reconstrucción ficcional, la misma está basada en una historia verídica. La forma de actuar de este asesino o grupo de homicidas era siempre el mismo. Primero buscaba parejas jóvenes que estuvieran aisladas, les disparaba y finalmente las apuñalaba. Una vez asesinados, los mutilaba y se llevaba como trofeo los genitales de las mujeres.

A lo largo de las décadas, hubieron diferentes detenidos por los crímenes, que nunca sucedían en un mismo lugar. Sin embargo, se cree que el verdadero criminal nunca fue capturado. En este sentido, en el 2014 Italia volvió a estremecerse con un caso muy similar, que regresó el nombre de "El Monstruo de Florencia" a los medios de comunicación.

Asi que, ya sabés, si querés pasar el fin de semana viendo una serie que te mantenga en vilo de principio a fin, El Monstruo de Florencia es la opción ideal dentro del catálogo de Netflix. De corta duración y con una trama mega atrapante, es devorable en cuestión de horas, y fácilmente se puede dividir en dos días: sábado y domingo.