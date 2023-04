Actúa Mel Gibson y en Netflix es sensación: la película del momento para ver

El astro del cine está acompañado por Vince Vaughn en un violento y tenso policial. Todo lo que hay que saber de este film aclamado por la crítica.

El título para América Latina de Dragged Across Concrete es Justicia Brutal. Sin embargo, este nombre podría llevar a los espectadores a pensar que se trata de una película de baja calidad, de las que se solían encontrar en los videoclubes a finales de los años 80. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad: Justicia Brutal es uno de los títulos más originales e individuales dentro de la categoría de cine policial de los últimos años.

Esta película no es lo que tradicionalmente se considera una película de acción. En cambio, busca ofrecer distintos puntos de vista y mostrar cómo alguien puede llegar a tomar decisiones terribles. A través de su escena más polémica, seguimos a otro personaje para resaltar que la delincuencia conduce a tragedias que además involucran a personas inocentes. Justicia Brutal no es una película fácil de ver ya que comienza con un cierto realismo y luego se convierte en una pesadilla demoledora preocupada por el impacto emocional y conceptos abstractos, no tanto por la credibilidad.

De qué trata Justicia Brutal

Vince Vaughn y Mel Gibson en Justicia Brutal.

La trama central de la película sigue a tres personajes importantes, que en un principio están separados en dos líneas de historia distintas hasta que convergen en la parte final. Por un lado está Henry Johns (encarnado por Tony Kittles), que recientemente ha sido liberado de prisión y vive junto a su hermano menor, Ethan, y su madre, quien ejerce la prostitución en su departamento. Por otro lado, se encuentran dos detectives, Brett Ridgeman y Anthony Lurasetti -interpretados por Mel Gibson y Vince Vaughn respectivamente-, quienes son suspendidos sin sueldo por un video en el que se muestra cómo actuaron con brutalidad policial en el arresto de un traficante de drogas.

Como resultado, ambos personajes experimentan problemas tanto financieros como personales. Los tres personajes se ven involucrados en una banda de asaltantes de bancos que actúan de manera violenta y salvaje, lo que les conducirá a experiencias traumáticas y a enfrentarse a la muerte.

El director y guionista de la película ha sido capaz de reunir a un elenco espectacular, por lo que Mel Gibson y Vince Vaughn son, sin duda, los protagonistas más destacados, con Tony Kittles apareciendo en un porcentaje menor. Aparte de ellos, el reparto incluye a actores de renombre, como Don Johnson o Udo Kier, quienes ocupan pequeños papeles. Pese a que Justicia brutal ha sido un éxito en los Estados Unidos, tuvo dificultades para llegar a los cines en otros países.

Afortunadamente, puede verse en plataformas de streaming, por lo que cualquier usuario podrá acceder a ella: actualmente se encuentra disponible en HBO MAX y Netflix.