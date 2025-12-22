Ni Betular ni Maru Botana: quién es el famoso chef que vende el pan dulce más barato

Ni Betular ni Maru Botana: quién es el famoso chef con el pan dulce más barato.

Con el asomo de la Navidad, se apresuran las compras de última hora para la mesa y una de las estrellas de la temporada es el pan dulce. Solo, con frutas abrillantadas, chocolate o frutos secos, es un clásico que aman todos los argentinos y que todas las panaderías y chefs se apresuran a sacar en sus emprendimientos. Pero un famoso cocinero de la televisión sorprendió por ofrecer su pan dulce a un precio competitivo y mucho más económico que otros populares, como el de Damián Betular.

El cocinero Donato de Santis, actual jurado del reality MasterChef Celebrity (Telefe), vende un pan dulce de 1kg por $29.900, un precio competitivo si se tiene en cuenta que algunos de sus colegas lanzaron sus propias líneas de pan dulce a un precio más elevado. El más caro es el del pastelero Damián Betular, a $56.000.

Los precios de los pan dulce más populares para Navidad

Un listado de Real Time Rating hizo un listado de precios de los pan dulces más populares, muchos de ellos "de autor", y los precios varían de acuerdo a los bolsillos de todos los argentinos:

Betular $56.000

Mauricio Asta: $50.000

Maru Botana $46.000

Ximena Sáenz: $45.000

Pertutti $38.000

Plaza Mayor $36.000

Donato De Santis: $29.900

Havanna $19.900

Cómo se originó el pan dulce: la historia más famosa

Una de las historias más populares sobre el origen del pan dulce se sitúa en Milán, Italia, de 1914, y tiene como hecho un accidente de cocina. A horas de que se produzca la llegada de la Navidad, un chef decidió reemplazar un postre quemado con lo primero que tenía a mano y elaboró una mezcla de pan, con azúcar, pasas de uva y un poco de manteca. La preparación fue presentada, consumida y con el paso del tiempo se transformó en un costumbre.