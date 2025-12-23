Uno de los artistas latinos más famosos del mundo anuncia el nacimiento de su hijo: "Mi..."

Uno de los artistas más conocidos será padre.

La noticia sorprendió y emocionó a millones de seguidores en todo el mundo. Uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional anunció el nacimiento de su hijo y lo hizo de la manera más íntima y reservada, fiel al estilo que mantiene desde hace años con su vida personal.

¿Cuál es el artista latino que fue padre?

Se trata de Enrique Iglesias quien fue padre junto a Anna Kournikova. La tenista compartió una tierna imagen del recién nacido desde la clínica donde tuvo lugar el parto. En la foto se ve al bebé descansando plácidamente, acompañado por un mensaje breve pero cargado de emoción: “My Sunshine 12.17.2025” (“Mi rayo de sol”), escribió la extenista, junto a la fecha del nacimiento.

Minutos después, la publicación también apareció en la cuenta oficial de Enrique Iglesias, el cantante e hijo de Julio Iglesias, quien volvió a convertirse en padre junto a su pareja de más de dos décadas. Con este nacimiento, la pareja celebra la llegada de su cuarto hijo, aunque por el momento no revelaron ni el nombre ni el sexo del bebé.

El anuncio confirmó los rumores que habían comenzado a circular en agosto de 2025, cuando trascendió que Kournikova estaría nuevamente embarazada. Sin embargo, como ocurre habitualmente con la pareja, lograron mantener el embarazo lejos de la exposición mediática. Durante esos meses, la exdeportista prácticamente no apareció en revistas ni eventos públicos, reforzando el hermetismo que caracteriza a la familia.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron padres de nuevo.

La noticia terminó de tomar fuerza esta semana con el posteo en redes sociales que confirmó que el bebé nació el pasado 17 de diciembre, sumando un nuevo integrante al clan que ya conformaban sus otros hijos.

A lo largo de los años, Enrique Iglesias y Anna Kournikova eligieron construir su familia lejos del ruido mediático, compartiendo solo momentos puntuales y siempre desde un lugar cuidado. Esta vez no fue la excepción: una imagen, una frase simple y la confirmación de una felicidad que volvió a conmover a sus fans en todo el mundo.