Qué es de la vida de Enrique Iglesias: así está hoy el famoso cantante

Enrique Iglesias es una leyenda de la música española y de Latinoamérica, por su fuerte impacto en la cultura pop hispanoparlante. Así logró durante décadas imponerse con hits de los más escuchados en distintas regiones, eso le permitió llegar a los más altos niveles de popularidad, con canciones como Súbeme la Radio, Bailando y El Perdedor, entre otros.

En la actualidad, se mantiene vigente, aunque ha cambiado de lugar de residencia y ha optado por una decisión importante con respecto a su futuro en la industria musical. A sus 50 años, el artista hijo del mítico cantante Julio Iglesias es al día de hoy un ícono y, ya sea mediante una colaboración o con un sencillo solitario, está más presente que nunca.

Qué es de la vida de Enrique Iglesias

Enrique Iglesias vive en una de las zonas más exclusivas de Miami, Estados Unidos, junto a su pareja la ex tenista Anna Kournikova y sus tres hijos, los mellizos Lucy y Nicholas, nacidos en diciembre de 2017, y Mary, nacida en enero de 2020. La pareja y familia decidió mantener un perfil bajo de su vida privada.

Enrique Iglesias con su familia.

Aunque continúa haciendo conciertos y colaboraciones con otros artistas, el cantante ha reducido su exposición pública. En 2024, anunció que Final Vol. 2 sería su último álbum. En una entrevista con EFE, Iglesias dijo que aunque no haría más álbumes, seguiría haciendo sencillos y conciertos. "El mundo de la música ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes", reflexionó.

Enrique Iglesias en su faceta de padre.

Los premios para Enrique Iglesias

A lo largo de su vida, Enrique Iglesias ganó más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español.​ En Estados Unidos ha vendido más de 19 millones de copias y se sitúa como uno de los artistas latinos con mayores ventas.

Por su parte, el cantante español también ha logrado obtener varios premios de la industria discográfica, como un Grammy al mejor artista latino y otros cinco Grammy Latinos. También fue galardonado cinco premios Billboard, 45 Billboard Latinos, 10 World Music Awards, 8 American Music Awards, 10 Latin American Music Awards, 23 premios Lo nuestro, 15 premios Juventud, 20 premios ASCAP, tres MTV Europe Music Awards, cuatro premios 40 Principales, dos Orgullosamente latino, un Premios Ondas o una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar, entre otros.