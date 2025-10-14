Palito Ortega preocupó a todos tras suspender shows.

Ramón “Palito” Ortega preocupó a sus fanáticos en las últimas horas luego de que se confirmara la suspensión de su recital en Paraná, Entre Ríos, por motivos de salud. El show estaba programado para este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, y formaba parte de su gira nacional por los 55 años de Muchacho que vas cantando, su clásico más emblemático.

A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, el entorno del artista informó la noticia: “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo en Paraná. El espectáculo se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro. Disculpas por las molestias”.

El comunicado sobre la salud de Palito Ortega.

“Fuerza, Palito. Te esperamos pronto en los escenarios”, “Cuidate, maestro, primero la salud” y “Gracias por tantos años de alegría, esperaremos la nueva fecha”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en el posteo oficial. Al momento no se sabe para cuándo serán reprogramadas las fechas.

La palabra de Julieta Ortega por la salud de su papá

Tras la preocupación generada por la suspensión del show, Julieta Ortega habló con Teleshow y llevó tranquilidad al confirmar que su padre no atraviesa un cuadro grave.“Tiene herpes zóster, nada grave, pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, explicó la actriz. “Está bien, en casa, acompañado y siguiendo las indicaciones de los médicos. Necesita descansar un poco, nada más”, aseguró la hija del cantante y así llevó tranquilidad.