Lali Espósito habló por primera vez de la situación actual de Cristina Kirchner.

En una charla con Billboard Argentina, Lali Espósito volvió a referirse a un tema político que la movilizó meses atrás: la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner. La artista recordó que, en aquel momento, eligió expresarse con un mensaje breve en redes sociales, retomando un tuit que ya había usado tras la asunción de Javier Milei: “Qué peligroso. Qué triste”.

“Cada vez que lo sienta, lo voy a retuitear. Vos podés pensar o la Justicia puede considerar que una dirigente, sea Cristina o cualquiera, que tiene que ir en cana. Pero la manera en que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación, me parecía peligroso y triste, del dirigente que sea”, explicó Lali.

Al profundizar sobre el tema, la cantante destacó: “En este caso estamos hablando de una dirigente como Cristina, potente. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un opositor”.

Con esta reflexión, Lali Espósito dejó en claro que su postura no apuntaba únicamente a la figura de Cristina Kirchner, sino a la forma en que se manejó el proceso judicial y el clima de tensión política que generó en la sociedad.

La comentada publicación de Lali Espósito que generó grieta con Javier Milei

El conflicto entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó el 13 de agosto de 2023, cuando La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada en las PASO. Esa misma noche, la cantante escribió en su cuenta de X: “Qué peligroso. Qué triste”.

La publicación se viralizó de inmediato y generó un cruce mediático con el entonces candidato, que la acusó de recibir dinero del Estado. Más de un año después, Lali volvió a mencionar ese episodio y contó que atravesó las críticas gracias al consejo de Fito Páez, quien la alentó a seguir expresándose sin miedo a las reacciones que pudiera despertar.