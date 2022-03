La sorpresiva revelación de Abel Pintos: "Tengo miedo"

Abel Pintos hizo un fuerte descargo personal que causó sorpresa entre sus fanáticos. Qué fue lo que dijo el músico.

Abel Pintos se encuentra en una etapa muy especial de su vida. Mientras que en el inicio del 2022 realiza conciertos no sólo en la Argentina sino también en Uruguay, el cantante dialogó en una entrevista en la que decidió hacer un descargo personal sobre una de las reconocidas canciones que compuso.

En una charla con el diario uruguayo, El País, el bahiense fue consultado acerca del sentido que le dio al último disco que compuso, "El amor en mi vida", en la que habla de su paternidad. El padre de Agustín, hijo que tuvo con Mora el 21 de octubre de 2021 y de Guillermina -su hija mayor-, indicó: "La decisión de haber comenzado un camino con mi familia: Mora, mi mujer; Guillermina, mi hija mayor; y Agustín, mi hijo más pequeño. Fue una decisión que sabía que iba a poner a flote muchos sentimientos de toda mi vida, y a la vez entendí que había otras cosas que tenía que soltar o transformar".

Asimismo, Abel Pintos dejó en claro que dicho álbum "está atravesado por dolores, rencores, miedos y aceptaciones, porque, para mí, formar una familia no fue un trámite de orden social". En tanto, aseguró que "fue un proceso emocional y una decisión tomada con mucha consciencia de parte de Mora y de mí, sabiendo que esta era una decisión que nos iba a regalar una de las felicidades más grandes de nuestra vida, pero también nos iba a formar muy en lo profundo". Y sostuvo: "Estos últimos tres años han sido muy movilizantes a nivel emocional".

Abel Pintos se refirió a una de las canciones que compuso en su último disco y compartió su sentir.

Por otra parte, en la entrevista le preguntaron por sus temores de ser padre en un fragmento de la canción "Piedra Libre", en la que dice: "Tengo miedo y no lo admito, no es mentir, solo que no hablo de eso". Frente a esto, el músico de 37 años expresó: "Lo valioso fue, como dijiste, haber aceptado los miedos. Es importante aceptar que uno va a vivir con esa dosis de miedo y sepa cómo contenerlo para que no termine tiñiéndolo todo y uno se transforme en una persona sobreprotectora". Asimismo, y a modo de reflexión, reveló: "Entonces, a partir de haber aceptado que tengo miedo y que a veces me cuesta admitirlo, eso me permite estar un poco más relajado y hacer foco en las alegrías que me brindan a diario mi familia".

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".

La agenda de recitales y shows de Abel Pintos en marzo:

Martes 15 de marzo: Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe).

Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe). Jueves 17 de marzo: Teatro Macció (San José, Uruguay).

Teatro Macció (San José, Uruguay). Viernes 18 de marzo: Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay).

Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay). Sábado 19 de marzo: Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ).

Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ). Domingo 20 de marzo: Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ).

Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ). Martes 22 de marzo: Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay).

Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay). Miércoles 23 de marzo: Teatro 25 de mayo (Rocha, Uruguay).

Las exigencias de Abel Pintos para brindar un recital en Catamarca

Hace unos días, Abel Pintos brindó un recital en Catamarca, precisamente en Valle Viejo. Allí, uno de los organizadores de Palusa Producciones, encargados de diagramar el evento, dio precisiones acerca de los pedidos que hizo el músico en la previa a su llegada.

En una entrevista que le concedió al medio local El Ancasti, el organizador de eventos señaló, con seguridad: "Abel Pintos es lo más simple que se conoció". En tanto, profundizó y justificó su afirmación: "El tipo es lo más simple del mundo: la comida que pidió es una tabla de fiambres, unas empanadas y comida vegetariana".

Asimismo, y según indicó el hombre que formó parte de la organización del recital en Catamarca, dejó en claro que Abel Pintos "pidió seis packs de agua mineral, tres al natural y tres frías" para el grupo de 23 personas que lo acompañó, entre los que se destacan músicos, iluminadores y miembros de su staff. "Es lo más simpe que hay, una masa el chango", concluyó, todavía sorprendido por la forma de ser del cantante y compositor.